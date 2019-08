El feliz retorno al rock de un músico muy importante de Yucatán

El famoso Luis “Foco” Rodríguez se unirá a sus ex compañeros Canito Pérez, David Carrillo, Rubén González, Juan Brito y Micky Piña para el concierto de reencuentro de los Green Grocers que se efectuará el sábado 19 de octubre en el Centro Cultural Dante de la ciudad de Mérida.

Luis Rodríguez manifestó su disposición para volver a tocar rock, y está abierto a escuchar propuestas para integrarse a alguna banda importante.

Luis es un tremendo percusionista, de lso mejores de Yucatán, pero también es un consumado guitarrista y cantante.

¿Qué recuerdas de tu paso por la banda Stratus?

Fue una época muy bonita de mi vida porque fue cuando empecé a tocar rock en vivo, porque mi vida hasta entonces había sido de música de todo, con Stratus, banda en la que aparte de Mike Manzur en la guitarra estaba el genila bajista Mike Barrera y el fabuloso Marco Rodríguez en los teclados, solo tocábamos rock, hacía lo que me encantaba, tocábamos rolas originales creadas por Mike Manzur y también excelentes covers de lo mejor del rock internacional. Fue lo último que hice con el Mike antes de que él se mudara a Cancún.

¿Te gustaba tocar la batería y al mismo tiempo cantar?

Sí, me encantaba hacer eso, te acostumbras a gritar y tocar la batería, fue una época muy excelente la del grupo Stratus, porque cuando solo tocaba la batería no me sentía completo, le decía a Manzur, dame chance de que yo cante algo, fue algo excelente con el Mike y también después con los Green Grocers.

Luis "Foco" Rodríguez, es de los mejores músicos de Yucatán.

¿Qué recuerdas de tu paso por Green Grocers?

Fue otra etapa muy bonita. Me llamaron cuando tocaban en Villa Maya con Micky Piña, yo me sabía el repertorio porque los había escuchado varias veces, fue algo grande en mi vida porque tuve la oportunidad de iniciar otra etapa de tocar rock. Estábamos Canito en el bajo y voz, David “Puff” Carrillo y Juan “Goyo” Brito en las guitarras y yo en la batería y voz.

¿Qué significa para ti volver a reunirte con ellos?

Es algo muy especial porque no se puede ni siquiera comprar con dinero eso, es algo que el amigo se acordó de ti y me llamaron ya que fui parte de los bateristas de la banda y es un honor para mí que me hayan invitado a participar en ese concierto.

Ricardo D. Pat