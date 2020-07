'El fantasma de Dalí', inexplicable sombra captada en el Olimpo de Mérida

Uno de los hechos más insólitos ocurridos en la ciudad de Mérida tuvo lugar la noche del 23 de enero de 2010 durante una exposición de obras del reconocido surrealista español, Salvador Dalí, en el Centro Cultural Olimpo.

La exposición atrajo la atención de los yucatecos quienes acudieron a observar las obras del pintor español.

La oportunidad de ver de cerca las obras del reconocido autor atrajo a muchas personas al recinto cultural por lo que este se encontraba en constante vigilancia y monitoreo por parte de la policía municipal sobre todo mientras la exposición se encontraba cerrada.

Fue así que una de las cámaras de vigilancia logró captar una extraña sombra que en un principio movilizó a la policía de Mérida ante el temor de que se tratase de un intento de robo de las valiosas pinturas sin embargo la historia dio un giro inesperado cuando lo que parecía tratarse de un hurto resultó ser algo completamente desconcertante.

El famoso video del ‘fantasma de Dalí’

La grabación captada aquella noche, que pasaría a la historia como ‘el fantasma de Dalí’, se volvió viral tras publicarse en redes y ser retomada por medios como evidencia en vídeo de un ente paranormal.

La sombra en el vídeo llegó a ser conocida como 'El fantasma de Dalí'.

En esta se puede observar como elementos encargados de la seguridad en la planta alta del edificio entran a la sala tras el reporte de la presencia sin embargo, pese a ser visible como una sombra en los monitores, esta elude a los oficiales manteniéndose inexplicablemente invisible para ellos.

La extrañeza de los policías al intentar localizar al presunto intruso es evidente mientras recibían indicaciones vía radio de sus superiores quienes miraban incrédulos a través de la transmisión de circuito cerrado a la sombra moverse de un extremo a otro de la sala.

Los espectrales hechos no tuvieron una explicación oficial ya que no se realizó ninguna detención ni se reportó el robo de alguna obra sin embargo aún queda el testimonio de los oficiales que entraron a la sala quienes aunque no vieron a la figura humanoide, aún recuerdan la adrenalina del momento.

El Olimpo ‘embrujado’ del centro histórico de Mérida

Tras los hechos no faltó quien relacionara la sombra con el espectro del mismísimo Dalí visitando su obra ya que el surrealista murió un 23 de enero pero de 1989, sin embargo empleados y trabajadores del Ayuntamiento aseguran que el Olimpo no es ajeno a los sucesos paranormales.

De un talento incomparable y rodeado de excentricidades, Salvador Dalí murió el 23 de enero de 1989. ¿Coincidencia?

El Centro Cultural Olimpo es escenario de fenómenos paranormales de acuerdo a trabajadores del icónico edificio de Mérida

Uno de estos casos tuvo lugar en la escenografía de una obra que implicaba arena la cual apareció en varias ocasiones con pequeñas huellas pese a que la sala donde estaba se encontraba bajo llave. De acuerdo al rumor se habría tratado del fantasma de una niña que murió en el centro cultural hace muchos años.

