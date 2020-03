El fabuloso pianista búlgaro Ivan Donchev, tocará con la Orquesta Sinfónica de Yucatán

Bajo la batuta de Juan Carlos Lomónaco, la Orquesta Sinfónica de Yucatán dará continuidad al homenaje al compositor alemán, Ludwig van Beethoven, por el 250º aniversario de su natalicio, en los conciertos a presentar los días 13 y 15 de marzo en el Teatro Peón Contreras.

El concertista búlgaro es considerado un prodigio del piano, ya que a los ocho años de edad ofreció su primer concierto y a los 12 hizo su debut con la Orquesta Filarmónica de Burgas con la interpretación del Concierto para piano de Haydn en Re para luego ganar la Distinción Especial en el Concurso Nacional “Svetoslav Obretenov”. Su lista de presentaciones de Ivan Donchev incluye recitales en el Merkin Hall de Nueva York, el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, el Geumnarae Art Hall de Seúl, el Boesendorfer Saall de Viena, el Holst Hall de Londres, la Sala Verdi de Milán, el Teatro Palladium y Filarmónica Romana de Roma y la Sala de Conciertos de la Academia Nacional de Música de Sofía, en Bulgaria.

El Director General del Fideicomiso Garante de la OSY, Miguel Escobedo Novelo; la Presidenta para el Patronato de la Orquesta, Margarita Molina Zaldívar, dieron la bienvenida a Ivan Donchev, el solista invitado para el Séptimo Programa de la Temporada de Conciertos 2020. A su lado está el Maestro Juan Carlos Lomónaco,

Ha participado con directores de la talla de Geum No-sang, Daniel Schweizer, Anton Shaburov, Hideaki Hirai, Amaury Du Closel, Michel Brousseau, Ivan Kozhuharov, Piero Romano, Grigor Palikarov, Giuseppe Lanzetta , Ilku Lee, Luigi Di Fronzo, Sunay Muratov, Svilen Simeonov y muchos otros.

Respecto del Concierto No. 3 de Beethoven, el pianista reconoció que es una obra admirable, de un clasicismo con toques románticos, que requiere gran perfección técnica en su interpretación. Destacó el 250º aniversario del natalicio del famoso “Sordo de Bonn” como una oportunidad para las nuevas generaciones de conocer sus grandes obras legadas a la Humanidad, entre ellas oberturas, sonatas, sinfonías y conciertos para piano y violín, así como una ópera.

El concertista búlgaro Ivan Donchev, quien interpretará el Concierto No. 3 para piano y orquesta de Beethoven, se confesó un profundo beethoveniano al señalar que actualmente está trabajando en el conjunto completo de 32 sonatas de Beethoven que grabará en 2022, en 10 conciertos, en el Auditorio Velletri en Italia.

Por su parte, Juan Carlos Lomónaco mencionó entre las tonalidades predilectas de Ludwig van Beethoven la de do menor que adoptó para obras tan difundidas como la Sinfonía No. 5 y la Sonata “Patética”. También está en do menor el Concierto No. 3 para piano y orquesta.

Si los dos anteriores conciertos ofrecían un interés relativo, como obras de un principiante en tareas tan elevadas, el tercer concierto define al autor por su carácter enérgico y sombrío, el cual tendrá más firme consistencia en la Sinfonía No. 5. Aquí en el concierto ya resaltan atisbos, rasgos, relámpagos de su estilo innovador.

La Orquesta Sinfónica de Yucatán, dirigida por Juan Carlos Lomónaco cerrarán con broche de oro interpretando la Sinfonía No. 2 de Sibelius.

Respecto de la Sinfonía No. 2, el Maestro Juan Carlos Lomónaco resaltó que es la más famosa de las siete sinfonías creadas por el compositor Jean Sibelius, quien la escribió entre febrero y marzo de 1901, después del poema sinfónico Finlandia (1899). Estrenada en Hensilki el 8 de marzo de 1902, la obra obtuvo un gran éxito, siendo repetida tres veces en el intervalo de ocho días.

Para algunos musicólogos, esta sinfonía cierra el periodo del compositor denominado “romántico nacionalista”, a partir del cual comenzará nuevos caminos. Para Sibelius “mi segunda sinfonía es una confesión del alma”. Sin embargo, esta composición fue considerada un canto de combate contra el opresor ruso y expresión musical de las aspiraciones nacionalistas finlandesas.

