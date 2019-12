El destacado realizador Carlos Carrera impartirá un taller en Mérida

De entrada el maestro Carlos Carrera puntualizó que entró al cine queriendo hacer animación y sus primeros trabajos, sus primeros cortos y ejercicios fueron siempre de animación. “Yo siempre ´había tenido la esperanza de hacer un largometraje de animación y se me hizo con “Ana y Bruno”, comentó.

Carlos Carrera ha recorrido el largo y sinuoso camino del cine, ha recibido muchos premios, ha tenido la oportunidad de estar dentro y él considera que esta industria en México está en un buen momento.

Carlos Carrera director, guionista y animador mexicano, ha sido cuatro veces galardonado con el Premio Ariel.

“Hay muchas propuestas, pero desafortunadamente las únicas que llegan a la pantalla comerciales son un corte de películas que no están tan chidas, que no son tan buenas pues, es un cine de fórmula que le apuesta únicamente al valor comercial y no la valor cultural del cine, de todos modos existen películas que son muy influyentes en nuestra sociedad, por ejemplo está el cine de Luis Estrada pero es muy poco, la mayor parte del cine comercial que llega a la pantalla, son películas muy comerciales que poco tienen que ver con nuestra realidad en cambio lo que se ve en los circuitos culturales que lamentablemente está muy centralizado no llega a todas partes de la república, pues son películas muy buenas, las de documental son muy buenas, de repente en las plataformas sí se alcanzan a ver otro tipo de películas distintas a las que se exhiben en la salas comerciales, pero es como muy marginal el número de público que las ve, entonces lo que habría que hacer es tratar de seguir luchando por difundirlas e invitar a la gente a verlas.

Su última película Ana y Bruno (2018), obtuvo el Premio Quirino al Mejor Largometraje de Animación Iberoamericano.

¿Hubo alguna película o algún realizador experto en animación que te animará a entrar a ese tema?

Cuando era chico las primeras películas que me llevaron a ver fueron de animación y yo creo que de ahí me empecé a preguntar ¿Cómo le hacían para crear eso?, fueron un conjunto de muchos factores, y luego ya más grande ya vi que no todo era la animación de los Estados Unidos y no todo era Disney y Warner Brothers y ya también en los cine clubes vi cine de animación checo, cine de animación de otros lugares y con otras estéticas. Además la esencia de la pintura, a mi me gusta pintar y me gusta mucho la historia del arte y hay como muchas influencias de parte de las artes plásticas.

Sobre la impresionante evolución de la animación, y que se ha demostrado que en ocasiones existen películas con una gran calidad de animación pero a las que les hace falta contexto, le preguntamos al maestro que tan complicado unificar los criterios para que el resultado final sea brillante y comentó: “Las películas que más me interesan son las que tienen historias buenas, porque la técnica y el presupuesto de las películas de Hollywood hace que visualmente sean increíbles, impresionantes, pero lo que las diferencian son las historias y las que me gustan son las historias más humanas y es a lo que le trato de apostar, si de todos modos no voy a tener el dinero para hacer películas de esa naturaleza pero por lo menos creo que le podemos competir con historias más bonitas, más humanas, más ricas en emociones”, aseguró.

Carlos estudió en el El Centro de Capacitación Cinematográfica.

Hay como dos escuelas de animación, en los cortos se ve como una búsqueda estética, una búsqueda de lenguaje, una búsqueda de originalidad, de hacer algo más interesante visualmente y por otro lado está en cine comercial que a veces copia el modelo de las películas de Hollywood y eso no está bien, lo bueno que tiene de repente es que a veces tocan aunque sea tangencialmente temas mexicanos, a las películas de las leyendas y eso les ha ido muy bien, pero están hechas de una forma muy económica para redituar rápido, para que sea rápido el negocio y creo que es un error, porque mientras más bien hechas estén las películas se pueden vender mejor en el mundo y puede ser incluso mayor negocio, entonces son como dos versiones, la independiente que es muy interesante visualmente pero con poca salida comercial y no la ve casi nadie salvo en los circuitos culturales y las películas comerciales.

Además de estudiar en el CCC, donde cursó sus estudios de cine, también había estudiado la carrera de ciencias de la comunicación en la Universidad Iberoamericana.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

¿Qué tendría que ocurrir en nuestro país para que fuera más rentable el cine de animación?

Sí es negocio, las películas comerciales son negocio, una de las películas más taquilleras de la historia de México son las de Huevo cartoon por ejemplo, ahí sí son negocio, ahora habría que ver cómo pudiera haber más productores que le apostarán más a otro tipo de historias para que apuntalara el cine de animación.

¿Cuál es el motivo de tu visita a Mérida?

Me invitaron a dar un taller y voy con mucho gusto, es un taller que va a hablar un poco de animación, es un poco hablar de mi experiencia como director y como director de animación y sobre todo compartir conocimientos y tratar de hacer algún ejercicio práctico, mover algún muñeco y en caso de que exista alguien que tenga un proyecto pues apoyarlo recomendándole cosas o dándole consejos.

Ricardo D. Pat