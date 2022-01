El cuento sobre los demás géneros literarios

La literatura de lo breve permite a los lectores realizar un ejercicio de comprensión y análisis al final de cada relato, sin embargo, el género literario del cuento no cuenta con los espacios suficientes para introducirlo entre los favoritos del público.

En entrevista con La Verdad Noticias, el escritor yucateco Joaquín Filio platicó acerca del por qué prefiere este género literario sobre los demás, así como su participación en el próximo Encuentro Nacional de Escritores de Cuento ENAC-Mérida 2022, que se llevará a cabo en la capital yucateca del 21 al 22 de enero.

¿Por qué el cuento sobre los otros géneros literarios?

A mi me gusta mucho porque el cuento te da esta oportunidad de releer algo en tu cabeza, creo que cuando lees un gran cuento, uno que te gusta mucho, siempre viene este momento posterior a que lo terminas de leer físicamente y comienzas a hacer una digestión mental, lo metabolizas y piensas qué es lo que quiso decir el autor o cuál era la intención del relato, ese proceso de gimnasia mental que no te da tan fácilmente la novela a mi me gusta muchísimo, me gusta mucho leerlo y también me gusta mucho escribirlo.

¿Hacen falta espacios para su difusión?

Todavía hay un trabajo muy grande que hacer en temas de gestión y difusión, espacios como el ENAC-Mérida 2022 son buenos incentivos para comenzar a generar ese diálogo, porque hay que pensar en el fenómeno literario como un ente vivo, algo que constantemente se está actualizando y si bien de pronto a la memoria a quienes hicieron lo propio en su tiempo, también es bueno otorgar espacios a las nuevas generaciones, entendiendo que todo forma parte de una corriente, de una larga tradición.

¿Cómo te sientes de haber sido invitado a este evento?

Estoy muy contento de participar en el ENAC-Mérida 2022, me parece que es una muy buena oportunidad porque sí hay una visión, sobre todo desde el centro y el norte del país de lo que se crea a nivel narrativo en el sureste del país, como de muchos vacíos y muchos silencios, entonces este evento es una forma de levantar la mano e intercambiar experiencias y diálogo.

¿Abre la oportunidad a creadores jóvenes?

Para quienes todavía no tenemos estos escaparates y estos foros, seguramente este encuentro va a ser muy positivo, sobre todo porque se van a estar vendiendo libros de las y los distintos autores, lo que también va a generar un intercambio interesante.

¿Qué piensas sobre los colegas con los que compartirás el espacio?

En lo particular me interesa mucho la participación de los demás autores que están viniendo de otras partes del país, porque casi todos son escritores del género de lo fantástico, de lo insólito, de ciencia ficción, que son como los temas en los que a mi me gusta leer e intentar escribir, además muchos de ellos tienen trayectorias importantes que incluyen premios de concursos a nivel nacional e internacional.

¿Cómo ves el panorama de la literatura en Yucatán?

Me parece que era ya complicado el tema sobre todo del libro impreso, pero creo que después y ahora en temas de pandemia es más complicado que antes, pues la industria editorial es un negocio cada vez menos redituable y dentro de esto, si el género de lo breve junto con la poesía ya es complicado, todavía más complejo y más adverso.

¿Cómo se ha adaptado a la era de lo digital?

Creo que ahora hay una propuesta de espacios digitales donde es más fácil generar redes, es mucho más fácil hacer comunidad lectora y creo que ha servido para dar a conocer a muchas personas, sobre todo a quienes están en el estado emergente de demostrar lo que están creando.

¿El cuento no es solo para niños?

El cuento en general no es exclusivamente para un público infantil, también es importante dejar de mirar a la literatura como un objeto que está asociado con lo aburrido o con lo que es antítesis de la tecnología y también hablar de que la lectura es algo que genera, propicia o hace personas más inteligentes es también falso y es publicidad de las editoriales.

