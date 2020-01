El compositor yucateco, Felipe de la Cruz, se presenta en el Palacio de la Música

Felipe de la Cruz, quien en el 2019 celebró 45 años de trayectoria, es autor de decenas de temas que han sido interpretados por talentosos artistas locales y nacionales, compartió con La Verdad interesantes detalles de su presentación en el Palacio de la Música.

El compositor yucateco señaló de entrada que la intención es mostrar lo que afortunadamente ha hecho a lo largo de todos estos años de exitosa trayectoria artística. De hecho, en octubre del 2019 inició en Hunucmá la serie de presentaciones en el estado con el proyecto Hacedor de Canciones: oficio y arte, que tiene el objetivo de dar a conocer el Taller de la Canción Yucateca y difundir los trabajos de autoras y autores locales.

Felipe de la Cruz, cantautor poseedor de un gran número de temas, nos invita a este velada musical en el Palacio de la Música.

¿Qué nos tienes preparado para esta presentación?

La intención del recital es presentar una breve muestra de diferentes géneros en los que he incursionado como hacedor de canciones, no me va a dar tiempo para tantos, porque he trabajado muchos géneros.

¿Cuál es el concepto de un “hacedor de Canciones”?

La idea es mostrarles con la guitarra algunas canciones y después mostrarles la canción ya vestida cómo suena, que a veces ni uno mismo como creador se la cree.

¿Podrías comentarnos que tipo de géneros?

Voy a presentar de trova tradicional, en clave, “La Milpa”, en versión ranchera cantaré “Corazón Baldío”, también un bolero-chá llamado “¿Donde estabas anoche?".

¿Tienes preparada alguna sorpresa?

Sí, recordando mis tiempos con Los Auténticos, interpretaré un tema que grabé con ellos llamado “Trinidad”, un porro, que es un ritmo colombiano que está entre la cumbia y el ballenato, que eran ritmo que nos influyó mucho en los tiempos de Los Auténticos.

El “Taller de la Canción Yucateca” que coordina Felipe de la Cruz, ha cumplido mya 13 años de vida-

¿En dónde más has presentado este espectáculo?

He estado presentando este recital en algunos municipios, ya estuve en Hunucmá, en Teabo, en Kinchil y alguno más, y en este año vamos a ir a más.

Esta es una extraordinaria oportunidad para disfrutar de un refrescante recorrido por el mundo de la letra y la música, en la voz, y la guitarra de un yucateco, autor y compositor contemporáneo, reconocido por sus obras a nivel local, nacional e internacional.

Felipe de la Cruz lleva más de4 décadas trabajando en el impulso de la música creada en Yucatán.

Felipe de la Cruz, es además el coordinador del Taller de la Canción Yucateca “Sergio Esquivel”, que tiene como sede precisamente al Palacio de la Música-Centro Nacional de la Música Mexicana.

Con este taller se busca impulsar a las mujeres y hombres creadores de arte y promotores de cultura de la entidad, permitiéndoles así, exponer su trabajo ante una mayor audiencia, tanto local como a visitantes nacionales y extranjeros.

