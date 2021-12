El cariño de los niños es el mejor regalo de Navidad

En entrevista con La Verdad Noticias, Omar Pincus Leal, quien da vida a Santa Claus en el centro de Mérida, platicó sobre cómo se convirtió en el personaje icónico de la navidad y las satisfacciones que este trabajo trae a nivel emocional.

¿Cómo se convirtió en Santa Claus?

Yo siempre me he dejado crecer la barba y un amigo que es camarógrafo me invitó a hacer unos comerciales vestido de pirata. Como le gustó mi trabajo, al poco tiempo me llamó para vestirme de Santa Claus y a mi me gustó mucho porque es un trabajo que te regresa el cariño que le pones.

¿Cuál es el recorrido en Mérida?

Desde hace siete años acudo aquí al centro de Mérida, me siento en el Pasaje Emilio Seijo, me muevo por la plaza grande, la calle 60, el Paseo de Montejo, en todos esos lugares en donde puedo encontrarme a chicos y grandes, que se alegran de verme y me piden una fotografía.

¿Qué es lo que más le gusta de personificar al ícono de la navidad?

A los niños les agrada mi presencia y eso es lo que a mi me encanta, porque me inyectan esa alegría, la energía que tienen, que le hace falta a una persona como yo que carga 77 años de edad. Te das cuenta en sus ojos, cuando ven a Santa Claus se emocionan, se ponen felices y se acercan a abrazarte y contarte que se portaron bien durante todo el año.

¿Cómo pasó la navidad del 2020 sin esa alegría?

Fue difícil para mi, salí unos días a caminar aquí al centro y vi que no salía la gente, porque todavía le tenían mucho miedo al Covid-19, prácticamente este traje lo tengo guardado desde hace dos años, porque casi ni salí. Además yo soy una persona mayor y tengo que cuidarme, por eso ando con mi cubrebocas, tengo mi gel antibacterial y trato de cuidarme cuando vengo.

¿Qué desea Santa Claus este 2021?

Deseo que las familias estén unidas, que tengan un buen día, que todos estén llenos de la alegría que transmite la navidad, que se la pasen bien y sobre todo, lo más importante en este año, que todos gocen de muy buena salud durante el siguiente año.

