El cantautor uruguayo Jorge Drexler presenta "Silente" en la capital de Yucatán

Este miércoles 6 de noviembre en punto de las 20.30 horas, el compositor y cantante uruguayo Jorge Drexler añade una fecha a su visita a México para presentar "Silente" en la ciudad de Mérida en el teatro Armando Manzanero.

A finales del año pasado, Jorge Drexler viajó a los Grammy Latinos y volvió como el rey de la noche con tres premios, incluidos canción y grabación del año por Telefonía, incluida en su último disco, Salvavidas de hielo. Está acostumbrado a que la vida le dé sorpresas, desde ganar un Oscar por una canción en castellano (2005, por Al otro lado del río) a ser pregonero del Carnaval de Cádiz (2013).

Jorge Drexler fue nominado en 2018 a un Grammy Award y a cinco Latin Grammys.

“Hay que tener un mínimo de cachondeo para aceptar que se rían contigo, de ti y hasta que te abucheen”, recuerda. Por eso, cuando hablamos de esa melancolía de los cantautores salta como un resorte del chester que tiene en mitad del estudio donde trabaja. “La ausencia de integración entre géneros llevó al circuito de cantautores a ser cansautores, y creo que nos lo merecíamos. Puedo ser muy aburrido cuando quiero, pero reconozco que cantautor como palabra es tan fea como choripán. Me gusta más cancionista, que también lo era Verdi o lo es Eminem”.

Entre su actitud vital y su aspecto jovial a pesar de sus 54, afirma: “Muchas veces ves una persona que aparenta menos edad de la que tiene, pero en verdad aparenta más felicidad de la que debería”.

Drexler llegó a España tras una charla con Joaquín Sabina hace 22 años en su Montevideo natal, cuando le recomendó que se mudara a probar suerte en Madrid, un regalo que le cambió la vida. Lo cuenta en la canción que recuerda ese momento, Pongamos que hablo de Martínez. “Sí, me interesa más la música que a Joaquín, a él no le importa mucho y te lo puede decir. Tiene un epicentro literario en sus canciones, algo que a mí me ha ayudado mucho a variar el mío. Si hay que terminar una frase entre significado y sonoridad, los del Río de la Plata elegimos sonoridad. Tu sombra es como un pétalo de sal. ¿Qué quiere decir pétalo de sal? ¡Qué más da, pero es precioso!”.

Sobre el reggetón que domina todavía el mercado y las listas comentó: “He descubierto que me gusta más el género que sus compositores. Me rechina el lado puritano, generacional y racista que tienen los prejuicios hacia el reguetón”.

Jorge Drexler reconoce tener una especie de optimismo casi irresponsable respecto a la vida, y admite que la melancolía está en la forma de cantar. “Aquí en España la gente se rompe la camisa al cantar, hay mucha pasión. Yo soy de familia medio brasileña y parece que nací suave”.

Recuerda cómo al ganar el Oscar a la mejor canción por Al otro lado del río tuvo que trabajar para desmantelar la sensación de triunfo heroico en su país: le ofrecieron desde hacer un libro con la canción para los colegios (“no quería ser odiado por una generación de escolares”, dice riendo) a entrar desde el aeropuerto a la Casa de Gobierno sobre un descapotable. “No es que no sea vanidoso, simplemente sentía que todo eso corre en contra de cosas que son importantes para mí”.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

La curiosidad de Drexler también alcanza al pop, género que no trabaja pero bordea. Así que si tiene intención de trabajar en él, qué mejor que hacerlo con una de sus reinas, Shakira. “No se trataba de hacerle canciones, sino de irme a Bahamas una semana con ella a componer. Tuve como desafío dejar de ser yo y convertirme en otra persona. Fue duro porque ella trabaja mucho más que yo”, cuenta. De ahí salieron Loba, Gipsy o la versión castellana de Waka Waka.

Ricardo D. Pat