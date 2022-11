El bullying es reiterado por generaciones ¿sabes por qué?

El bullyng o acoso escolar ha sido una forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre estudiantes de forma reiterada por generaciones, así lo hicieron ver un hombre y una mujer, ambos profesionistas, quienes buscan que sus historias no se vuelvan a repetir en las nuevas generaciones.

En la actualidad, muchas personas que sufrieron bullying en la niñez han decido hacer un cambio en la sociedad, en sus hijos, familiares e incluso los trabajadores de la educación, lo aplican para sus alumnos, como el caso de Victor Hugo González Mena, quien es director de una escuela primaria en el municipio de Umán.

Relato de Bullying o el Acoso Escolar

En el marco del Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar, el doscente narró que fue en segundo grado de secundaria cuando experimentó ser víctima de bullying por parte de un grupo compañeros de su salón integrado por cinco varones, quienes dentro y fuera del plantel lo violentaban de manera verbal e incluso los intentaron físicamente.

“Siempre fui un chico que le gustaba estar académicamente bien, entrar a clases, entregar mis tareas y hacer todo lo que me solicitaban mis maestros, esto les incomodó porque yo no quise acceder a sus planes de faltar a clases, entre otros planes que tenían”, comentó.

Explicó que la situación se alargó por meses, tanto que su hermano mayor y tuvieron que intervenir para que no fuera golpeado por estos sujetos.

“Hubo una ocasión en que mi hermano fue agredido y los maestros se enteraron, mandaron hablar a los papás de los implicados y condicionaron su permanencia en el plante, finalmente menguo el acoso escolar hacia mí”, dijo.

Detalló que ahora como profesionista y después de esa situación, decidió poner de su parte para que esta situación no ocurra en el centro escolar que encabeza como directivo.

“Trató de estar siempre pendiente del tema entre los alumnos, los maestros y los padres de familia, les reitero que en la escuela a mi cargo ningún alumno debe sentirse acosado y molestado, en que cuando alguien incluyendo un personal los este hostigando, faltando el respeto o incomodando, ellos están en todo el derecho de acercarse a mí como director y pueden tener toda la seguridad que tomaré cartas en el asunto”, dijo.

Por otro lado, tenemos la historia de Janeth Pasos, Artista Plástico de profesión y que trabaja de curadora de contenido en una importante empresa, menciona que el bullying ha tenido cambios significativos hasta los tiempos actuales, donde ha observado que las redes sociales han sido un detonante para que el tema salga fuera de los centros escolares.

“Creo que actualmente es peor el bullying porque con las redes sociales es más fácil que se burlen o violente a una persona, el hecho de tener un celular en la mano, burlarse de una persona y subirlo a las redes, luego se vuelve viral y así es peor, ahora creo que hasta podrían extorsionar a los buleados”, mencionó.

Ella compartió que su experiencia con el bullying inició desde el kínder, cuando sus ex compañeros ponían su estatura como tema de bromas y malos chistes hacia su persona.

“Cuando entré a la primaria igual, había un niño que me decía de cosas por mi nariz, era un vecinito de a la vuelta de mi casa, que se juntaba con otros niños para reírse de mí, pero solo cuando estaba acompañado, porque cuando pasaba por mi casa no me decía nada”, dijo.

Aunque cuando pasó a la secundaria dejó de ser víctima de acoso escolar e intercambio los papeles por un tiempo para volverse quien hacia bullying, “siento que a la larga el bullying influyó en mi carácter como persona y eso no me permitió seguir siendo cruel como forma de defensa para yo no sufrirlo”, esto lo ha tenido que sobrellevar a lo largo del tiempo para poder incluso ayudar a sus primos o sobrinos, para que no callen cuando estén sufriendo ese tipo de situación.

Ambos profesionales recomendaron que es importante que desde los hogares los padres implanten la confianza para que sus hijos puedan expresarles alguna de estas situaciones que puedan pasar en las escuelas, incluso para quienes lo practican, ya que en muchas ocasiones se debe a situaciones en casa o como defensa para no sufrirlo.

