El YouTuber Alex Casas visita el Diario La Verdad Yucatán

YouTuber Alex Casas

Alex Casas es un joven influencer que está cercano a alcanzar el millón de seguidores en Youtube y cuenta con más de 3 millones en Facebook, llegó a la capital Yucateca para participar en un Meet & Greet.

¿Desde qué edad empezaste a meterte en las redes?

Pues bueno, fue una tarde de abril, jajaja, no es cierto, a la edad de 17 años, luego, luego un mes antes de los 18 fue cuando dije “esto está bien padre” y fue cuando le empecé a agarrar el gusto y comenzó a ser como mi trabajo.

¿A qué te dedicas? ¿Sigues estudiando?

Al principio sí estudiaba, estudié un año de comunicación en la universidad y ya después fue bien difícil, porque tuve que tomar una decisión al comenzar a faltar y tener malas calificaciones, empecé a tener problemas en la escuela, así que hablé con mi mamá y le dije “tengo esta oportunidad y ya no quiero estudiar”, pero no porque no quisiera hacerlo, sino porque simplemente ya no podía, era una cosa u otra lo discutimos mucho y nos dijimos “bueno pues vamos a aprovecharlo’.

¿Cómo se te ocurrió usar el Snapchat para crear esos videos tan divertidos?

Fue raro porque acababan de salir los filtros de Snapchat y yo dije “aaah de aquí soy”, puedo usar varias historias sin tener que ponerme una peluca o algo así y comencé a crearlas con los filtros o Facebook y la verdad es que les empezó a ir super chido pero la verdad es que Snapcht ya no es lo mismo que era antes, está falleciendo.

¿Cuándo seguidores tienes en tus redes?

En Facebook tengo 3 millones 300 pero en la que sí me importa mucho crecer es en Youtube, ahí vamos, ya casi llegamos al millón, en Instagram ya superamos los 800 y Twitter ya tenemos más de 100 mil, poco a poco, ahí vamos.

¿Dónde puedes sacar mayor provecho de tu popularidad?

Siempre se gana dinero de los videos directamente en la plataforma que paga por hacer videos, pero también en las presentaciones, también las marcas te contactan y te dicen vamos a llegar a un acuerdo para promocionar esta marca así es como se gana en este trabajo.

Objetivo de vida

Lo que más me importa es crecer profesionalmente, en mi trabajo, en números porque es algo que a mí me gusta hacer, entonces si yo sigo trabajando y le hecho muchas ganas puede ser un proyecto mucho mejor.