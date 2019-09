El Tour de Cine Francés llega a la ciudad de Mérida

La realización de este magno festival es posible gracias a la colaboración de Nueva Era Films, la Embajada de Francia en México, la Federación de Alianzas Francesas y Cinépolis, llevando lo mejor del cine francés a un público deseoso de disfrutar de propuestas muy diferentes a la que tradicionalmente ofrece el de Hollywood. El Tour se replica desde hace 17 años en 6 países de Centroamérica y este 2019 estará presenta por segunda vez en Argentina y Chile.

La vocera del tour, Héléne Ficat, invitó a los amantes del séptimo arte a no dejar pasar esta oportunidad de disfrutar de una excelente muestra que incluye trabajos estrenados en Francia en este 2019. También invitó a conocer mayores detalles, fechas y horarios de las proyecciones en la página oficial del tour: tourdecinefrances.com

Dirección: Rémi Bezancon. Duración: 100 minutos. Producción: Francia 2019. Reparto: Frabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz. Guión: Rémi Bezançon. Género: Thriller.

EL MISTERIO DEL SEÑOR PICK

En una biblioteca de Bretaña, una joven editora descubre un manuscrito extraordinario que decide publicar. la novela fue escrita por el enigmático Henri Pick, un pizzero de la zona que murió dos años antes del descubrimiento. La viuda de Henri le cuenta que él no leyó ni un sólo libro en toda su vida y que lo único que escribía era la lista de compras diarias. Aún así la novela se convierte en un rotundo éxito, lo que despierta las sospechas de un famoso crítico literario que decide comenzar una investigación al respecto.

Dirección: Alexis Michalik. Duración: 112 minutos. Producción: Francia 2019. Reparto: Thomas Solivérés, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner. Guión: Alexis Michalik. Género. Comedia dramática.

CYRANO MON AMOUR

París, diciembre de 1897. El joven poeta Edmond Rostand, aún no cumple treinta años pero ya tiene dos hijos y muchos problemas pues no ha escrito nada en dos años. Desesperado le ofrece al actor Constant Coquelin una nueva obra: una comedia heroica escrita en verso para su estreno en navidad. El único problema es que aún no la escribe… A pesar de los caprichos de las actrices, de los requerimientos de los productores y de los celos de su esposa, Edmond empieza a escribir esta obra en la que nadie cree. Por el momento sólo tiene algunos versos y el título: “Cyrano de Bergerac”.

Dirección: Anne Fonatine. Duración: 112 minutos. Producción: Francia 2019. Reparto: Lou de Laáge, Isbelle Huppert, Charles Berling. Guión: Pascal Bonitzer. Género. Comedia Negra.

BLANCA COMO LA NIEVE

Claire, una hermosa joven, trabaja en el hotel de su padre fallecido que ahora es administrado por su malvada madrastra, Maud. Carcomida por los celos al darse cuenta de que su amante se está enamorando de Claire, planea la muerte de su hijastra. Salvada por un hombre misterioso que la lleva a vivir a su granja, Claire decide quedarse a vivir en el pueblo despertando la curiosidad de sus habitantes. Siete de ellos caerán rendidos ante su belleza, lo que significará para Claire el comienzo de la emancipación carnal y sentimental.

Dirección: Mikhaël Hers. Duración: 107 minutos. Producción. Francia 2018. Reparto. Vincent Lacoste, Isaure Mulrier, Stacy Martin. Guión: Maud Ameline, Mikhaël Hers. Género: Drama.

AMANDA

David tiene veinticuatro años y disfruta plenamente de su libertad. Se gana la vida con pequeños trabajos y evita tomar decisiones que lo comprometan. Es solitario y soñador hasta que conoce a Lena, su nueva vecina. Su vida transcurre normalmente hasta que su hermana muere en un atentado en París. David se ve entonces confrontado brutalmente a la realidad pues es la única persona que puede hacerse cargo de Amanda, su sobrina de siete años.

Dirección: Jeanne Herry. Duración: 110. Producción: Francia, 2018. Reparto: Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodia Bouchez. Guión: Jeanne Herry. Género. Drama.

EN BUENAS MANOS

Théo acaba de nacer. Después de dar a luz, su madre biológica lo entrega a un programa de adopción , dentro del cual tiene dos meses para cambiar de opinión. Los servicio de ayuda social y de adopción se ponen en marcha: unos deben encargarse del bebé en esta fase de incertidumbre, los otros deben encontrar a la que se convertirá en su madre adoptiva. Se llama Alice y lleva casi diez años luchando por ser madre. En buenas manos es la conmovedora historia del encuentro entre Théo, de tres meses y Alice, de 41 años.

Dirección: Lisa Azuelos. Duración: 85 minutos. Producción. Francia 2019. Reparto. Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Patricl Chesnais. Guión: Lisa Azuelos, Thaïs Alessandrin. Género: Comedia romántica.

MI NIÑA (MOM BEBÉ)

Héloïse es una madre divorciada con tres hijos. Jade, su hija más pequeña, acaba de cumplir 18 años y está a punto de abandonar el nido para continuar sus estudios en Canadá. Conforme se acerca la despedida, y con el estrés que esto implica, Héloïse trata a toda costa de generar recuerdos grabando los últimos instantes de su hija en el hogar materno. Una hermosa historia sobre el amor y la complicidad entre una madre y “su niña”.

Dirección: Hugo Gélin. Duración: 117 minutos. Producción. Francia 2019. Reparto: François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe. Guión: Hugo Gélin. Género. Comedia romántica.

UN AMOR A SEGUNDA VISTA

Raphaël es un exitoso escritor felizmente casado con Olivia, una pianista que puso su carrera en segundo plano para estar con su marido. Después de una fuerte pelea entre la pareja, Raphaël se despierta en una vida paralela en la que no está casado con Olivia y él es un simple maestro de secundaria. Al darse cuenta que su mujer lo era todo para él, tratará de reconquistar al amor de su vida que se volvió una perfecta desconocida. ¿Qué harías si tuvieras una segunda oportunidad para enamorarte por primera vez?

Ricardo D. Pat