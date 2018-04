‘El Súper show de los Váskez’ cumple 50 años de carrera

El “Súper Show de los Váskez”, una de las agrupaciones de cumbia mexicana más queridas por quienes gustan de ese género musical, cumplen este año 50 años de brillante trayectoria artística.

¿Cuál ha sido la clave del éxito de tantos años?

El líder de la agrupación, don Roberto, responde: “La fórmula más que nada es mucha entrega, profesionalismo y calidad en el producto que ofrecemos. La gente puede no saber de música, pero sí escucha y siente, por eso cuidamos la calidad de los temas. No tenemos letras con groserías ni dobles sentidos, que en algunos artistas, incluso ya son letras explícitas. Creo que hemos podido trascender en varias generaciones”.

¿Están abiertos a colaboraciones con otros artistas?

“Hay cosas en laboratorio, pero las manejamos con mucho tacto. Antes de eso buscaríamos asesoría con gente más preparada que nosotros. Incluso del tema conmemorativo de los 50 años ya tenemos el bosquejo, pero lo estamos cuidando mucho, somos muy exigentes con nosotros”.

¿Cuál es la motivación para seguir en este camino?

Para don Roberto: “Mi motivación es continuar con lo que vi que hacía mi padre quien tenía una orquesta, me motiva mi familia a la que he podido sacar adelante con este trabajo. Mi motivación es la pasión con que hago esto, la pasión me impulsa. Tito comentó: “El público es primordial, la entrega de una sola persona es lo que impulsa, ver como se divierte o como llora con un tema, al igual que mi padre, la familia es primordial, el estar en constante evolución sin salirnos de un estilo”.

¿Hay planes próximos a parte de las presentaciones?

Tito comentó: “Está la grabación para el festejo de los 50 años, con temas clásicos como “La canalla” o “Trigo verde”, que supervisa mi padre”.