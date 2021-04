El ‘Señor de los patos’ se va de Mérida en busca de su familia

Querido por muchos en Mérida, ‘el Señor de los patos’ dice adiós para emprender una nueva travesía en busca de su familia.

Se trata de Jesús, un hombre de 57 años de edad quien solía recorrer las calles de la ciudad a bordo de su bicicleta.

Pero lo que más llamó la atención de la sociedad es su amor por los animales y su manera de convivir con ellos, ya que se le podía ver siempre acompañado de sus patos, perros y diversos animalitos.

El hombre se despide de la ciudad para ver a su familia.

De acuerdo al medio informativo ‘Yucatán Digital’, el ‘Señor de los patos’ dice adiós a la capital yucateca para reunirse con su mamá en Oaxaca.

Según supo La Verdad Noticias, un viajero que regresaba de Campeche reconoció al hombre y compartió su historia en redes sociales.

El hombre es perteneciente a una iglesia cristiana, sin embargo su apariencia hacía a la gente temerle, por lo que siempre llamaban a la policía.

El hombre recorre la ciudad a bordo de su bicicleta con patos, gallinas y varios perros.

Según dijo el hombre, en un sueño que tuvo con ‘nuestro padre Jesús’, le pidió ayuda, ya que no lograba conseguir trabajo y cuando salía a predicar su mensaje le ‘echan a la policía’,

‘Él me dijo que no te preocupes de ahora en adelante donde sea que vayas llévate 3 pastos contigo veras que no tendrás problemas’.