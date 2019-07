El SAT pretende cobrar propinas.

Miles de afiliados a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) y del sector hotelero de todo el país, consideran contradictoria la propuesta del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el sentido de querer cobrar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por concepto de propinas para meseros y camaristas. La representante de la Canirac en Yucatán, Alejandra Pacheco Montero, destaca las contradicciones de las autoridades federales, ya que por un lado la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) les impide a los restauranteros cobrar por ese servicio mientras que el SAT lo considera un ingreso para las empresas, cuando no es así.

“Está muy claro que la propina es un extra al salario de los meseros de los restaurantes y de las camaristas de los hoteles, pero al no estar regulado dicho pago de propinas, es muy variable establecer un mecanismo de cobro”. En distintos sectores, como en hoteles y restaurantes, las propinas son una fuente de ingreso importante para meseros, cocineros, camaristas y personal que labora en los establecimientos.

Es ilegal que se intente cobrar impuestos a meseros y camaristas.

Ahora según publicación del Diario Oficial de la Federación, el Sistema de Administración Tributaria, SAT, pretende cobrar impuesto a las propinas, al ser consideradas como parte del salario que percibe un trabajador y como tal debe hacerse la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR)

La Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 346 que son parte del salario las propinas que reciben empleados de hoteles, restaurantes, fondas, cafés, casas de asistencia, bares, entre otros.

No obstante, podría resultar complicado cumplir con esta disposición por un aspecto muy sencillo: es muy difícil saber cuánto recibe un establecimiento o un trabajador por concepto de propinas, pues no es legalmente obligatorio que los comensales de un restaurante o usuarios de un hotel dejen una cantidad determinada para quien los atendió durante su estancia en los mismos.

Es decir que la propina no es obligatoria y no existe un porcentaje o cantidad establecida para poder calcular el monto que dejan los clientes. Al no haber una regulación en este aspecto, los empleados/empleadores podrían optar por no revelar las cantidades recibidas. Alejandra Pacheco Montero, mencionó que esa determinación del SAT en primera instancia es contradictoria a la política de AMLO en el sentido de que no habría nuevos impuestos y peor aún, lejos de incentivos los empresarios solo obtienen mayor presión.

“Los contribuyentes cautivos son los que tienen más problemas para trabajar. Además del constante incremento en el pago de los insumos, las tarifas eléctricas y otros servicios, ahora deben preocuparse por una nueva contribución, sin ser un ingreso directo”, agregó. En cambio, vemos que el SAT no hace nada por combatir el comercio ilegal, pues seguimos en 60 a 40 por ciento en proporción. Es decir que de cada 100 empresarios, 60 no pagan impuestos y 40 sí, que somos los que generamos empleos y riqueza.

Es por eso que resulta para muchos más simple trabajar en la ilegalidad, sin prestaciones sociales como servicios médicos y ahorro para el fondo del retiro, que en darse de alta ante las autoridades hacendarias.

Las propinas son un complemento al salario

Por su parte, el empresario Pedro Evia señaló también que es injusto que se pretenda cobrar el ISR a los meseros, quienes ven esa percepción como un complemento de su salario, por el servicio que ofrecen a los comensales.

Al respecto, empresarios hoteleros manifestaron también que las autoridades pretenden medir con la misma vara a todos los trabajadores independientes, cuando los meseros y camaristas no lo son.

“Está visto que se buscan nuevas formas de recaudación tributaria, pero consideramos que sería un error más de Hacienda porque va en contra de la política de AMLO de no golpear a la gente que menos tiene”, refirió Jaime Solís, presidente del Consejo Empresarial Turístico (Cetur).

Si quieren implementar el cobro como lo han hecho con los trabajadores independientes de plataformas de transporte están equivocados, porque los meseros y camaristas no tiene contacto con el dinero, como es el caso de los choferes de transporte.

Tributarán conductores de Uber

Alrededor de 800 mil conductores se verán beneficiados mediante este programa; afirmó Margarita Ríos-Farjat, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Los conductores y repartidores de comida que trabajan a partir de plataformas digitales pagarán de 4 a 8 por ciento de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del 3 al 9 por ciento de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

El pago de impuestos se realizará mediante una retención por parte de las plataformas digitales, explicaron Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, y Margarita Ríos-Farjat, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La plataformas participantes en el programa son Uber, Cabify, Bolt y Beat, así como Cornershop, Rappi, SinDelantal y Uber Eats.

De momento, este programa de tributación será opcional, señalaron.

Los beneficios serán el acceso a la seguridad social y la certidumbre del correcto cumplimiento de obligaciones fiscales, para acceder a productos financieros y créditos hipotecarios, dijo Herrera.

Miscelánea fiscal 2019

En la Resolución de la Miscelánea Fiscal para 2019, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) intenta aumenta su recaudación valiéndose de un punto establecido en la ley, que señala que las propinas son parte del salario de un trabajador y que por lo tanto se debe retener un Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Con este argumento pretende cobrar impuestos a quienes ganen propinas, o sea trabajadores en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, cafés, bares, fondas y otros establecimientos.

Legalmente se apoya en el artículo 346 de la Ley del Trabajo, que señala que las propinas percibidas por este tipo de trabajadores son parte del salario total.

Esta medida ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en donde se establece que “las propinas que les sean concedidas a los trabajadores deben ser consideradas por el empleador para efectuar el cálculo y retención del ISR que, en su caso, resulte a cargo del trabajador, en los términos del artículo 96 de la Ley del ISR”.

Basado en esta disposición del DOF y en lo establecido en la Miscelánea Fiscal 2019, el SAT busca cobrar un impuesto sobre las propinas, ya que son parte del salario del trabajador según la ley.

_Jaime Tetzpa