El Quetzal, símbolo maya de la fertilidad

Jossy Zamora/Diario La Verdad

El Quetzal (Pharomachrus mocinno) es una hermosa ave Mesoamericana que es nombrado por los mayas como K’uuk o Kikuul o por los aztecas como Quetzaltototl. es un emblema para las diferentes culturas ancestrales, en específico, para la cultura maya que los consideraban un símbolo de fertilidad y abundancia, además que sus plumas de tonos verdosos y azules eran tan preciadas que se utilizaban como moneda en los trueques, además que ellos tienen como característica, que dependiendo la cantidad y calidad de la luz, los adultos pueden adquirir coloración distinta, como verde-amarillo, azul, verde dorado o incluso violeta.

Es una especie presente en el sur de México, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Y Panamá se ha visto que sus hábitats entre países no cambia, ya que viven en bosques con condiciones de alta humedad, donde la temperatura promedio no supera los 26º C y los árboles alcanzan hasta 50mt de alto.

Sus fechas migratorias son desde Julio hasta Noviembre, un dato curioso es que pueden viajar a lugares distintos que su “pareja”, y a la hora de regresar a su lugar de reproducción, se vuelven a encontrar con el mismo individuo que previamente había elegido con el que incuban sus huevos y los cuidan de una manera muy territorial.