El PRI de Yucatán apoya en unidad a Meade

“Quiero ser el candidato de las mujeres. Estamos poniendo el ejemplo, la mitad de las candidaturas que nos lleven al triunfo serán para las mujeres, ilusión a 8 millones de personas con discapacidad y sus familias. México esto por arriba de visiones pequeñas y perdedoras, para México no hay obstáculos”, agregó.

En un ambiente de unidad y con entusiasmo el Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Yucatán junto con el primer priista del estado,, militantes, simpatizantes y representantes de los sectores y organizaciones del tricolor acompañaron al aspirante José Antonio Meade Kuribreña a registrarse por la precandidatura de este instituto político a la Presidencia de la República. La enérgica delegación yucateca acudió desde muy temprano a la explanada del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para una vez más, refrendarle su apoyo al Doctor Meade y para revalidar la unidad que el tricolor ha conservado y defenderá en el proceso interno de selección de candidatos que será validado por elDicho recinto lució abarrotado por los priistas de todos los estados del país, quienes viajaron en compañía de sus comités para estar presentes en un momento histórico para el tricolor y celebrar la decisión dequien se registró formalmente como precandidato del PRI a la Presidencia de la República con la aprobación de los siete sectores y organizaciones del Revolucionario Institucional así como de los 32 comités directivos estatales quienes lo acompañaron en un ambiente de festejo en el cual se contó con la presencia de el alcaldes, ex presidentes del instituto y del país. Al hacer uso de la voz,agradeció el fuerte apoyo de los priistas mexiquenses y señaló que aspira a servir desde la más alta responsabilidad.Asimismo resaltó que con el apoyo de todos, “juntos vamos a ganar las elecciones de 22018. Acabemos con la idea de que este país se debe reinventar cada 6 años. “Es el momento de los jóvenes, de su desarrollo, de la certeza de que un mexicano es tan bueno como cualquier otro, 1 de cada 3 candidaturas para las y los jóvenes”, aseveró. “México está por arriba de visiones pequeñas y perdedoras, para México no hay obstáculos. Es hora de las mujeres y niñas, piso parejo en derechos”, dijo. “Vamos juntos a encontrarnos con la sociedad porque con ella vamos a elaborar las mejores propuestas. Hablemos con franqueza a los mexicanos”, exclamó. Al respecto de la precampaña, Meade comentó que ésta tendrá el signo de lo que espero para México, diálogo para construir soluciones, “me conduciré con la misma rectitud con la que he formado a mi familia”. Al ser entrevistado en el evento, el dirigente estatal, Carlos Sobrino Argáez refirió que el Revolucionario Institucional seguirá caminando en el proceso electoral federal 2017 - 2018 con una sólida unidad y aseguró que no hay duda que José Antonio es la mejor opción para México y Yucatán porque además de poseer un gran liderazgo, cuenta con la preparación académica necesaria y una extensa experiencia en la función pública. “Los priistas lo expresamos en nuestra Asamblea Nacional y así lo hemos demostrado, nosotros vamos a abanderar las causas de los ciudadanos, por eso estamos convencidos que el Doctor es la mejor opción para continuar con el rumbo que hoy por hoy tiene Yucatán y nuestro país”, comentó al ser entrevistado al término del acto. De igual manera, indicó que de acuerdo con el proceso interno electivo del partido será la Convención Nacional de Delegados y Delegadas la que elegirá a la candidata o candidato a la Presidencia de la República el próximo domingo 18 de febrero de 2018. Cabe mencionar que la integración total de la Convención Nacional será de aproximadamente 19 mil 100 Delegadas y Delegados y la elección de quienes la integran se llevará acabo del 6 al 13 de diciembre.