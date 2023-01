El PAN Yucatán no estará obligado a ir en coalición en 2024: Marko Cortés

El Partido Acción Nacional (PAN) en Yucatán no estará obligado a ir en coalición con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones del 2024, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de este partido, Marko Cortes Mendoza señaló que esos fueron uno de los acuerdos de los tres partidos.

Explicó que las elecciones de este año que son dos estados las definirá el PRI, el PAN tendrá la responsabilidad de coordinar la candidatura presidencial y la de la Ciudad de México, pero los dirigentes estatales son los que definirán si van en coalición o no.

“En algunos podrán ir solos o en coalición con cualquier partido, menos con Morena”

La mañana de este lunes, el PAN arrancó los trabajos con miras al proceso electoral desde Yucatán, con la primera reunión de líderes estatales del blanquiazul donde se reafirmó la coalición con el PRI y PRD para los procesos electorales del 2023 y 2024.

Vienen elecciones en 2023

Cabe recordar que, en este año los estados de Coahuila y Estado de México tendrán elecciones y “la coalición debe dar resultado en esta elección”, para mantener el trabajo coordinado entre los tres partidos, para que en el 2024 puedan ir juntos en competencia por la presidencia de la república.

“Escuchamos a la gente y fue un acuerdo aprobado en los consejos nacionales”, dijo Cortes

Aseguró que, a pesar de los cambios en la ley electoral, donde hasta ahora el Plan B de la reforma electoral, ha ocasionado cambios para que el proceso electoral inicie hasta noviembre, ellos respetaran la ley.

“Respetaremos la ley, no como lo hacen los de Morena, sus corcholatas y el presidente, estamos incluyendo a los ciudadanos y no por no tener a quien” afirmó.

Explicó que, con el retorno de la coalición, retomarán los compromisos para ir en todo juntos o ir en todo en contra. Contemplando que en abril se debatirá la elección de los nuevos consejeros nacionales del INE y afirmó que irán unánimes.

Plan B

Destacó que próximamente la coalición presentará la acción de inconstitucionalidad del Plan B de la reforma electoral y lo harán primero desde los partidos, como dirigentes nacionales, estatales y municipales, asimismo, desde el Poder Legislativo e impulsaran una controversia institucional a través de los municipios por la limitación de los ayuntamientos de dar a conocer lo que hacen.

Presidenciales

Por último, el líder nacional del PAN destacó que el panismo nacional ha puesto los ojos en el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal como una posible carta a la candidatura por la presidencia de República, sin embargo, es algo que se tendrá que decidir en los tiempos legales.

