El PAN Yucatán de cara al 2023, listo para el próximo proceso electoral

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Yucatán, Asís Francisco Cano Cetina, asegura que su partido se ha fortalecido y está listo para encarar el próximo proceso electoral, que inicia en el 2023.

El dirigente estatal respondió a varios temas, como lo es la reforma electoral, los cambios en la ley del trabajo y por supuesto, el trabajo del blanquiazul en los municipios, del cual esperan mantener los gobiernos municipales que lograron en la pasada elección.

¿El PAN como califica de cara a lo que viene en el próximo proceso electoral?

Ha sido un 2022 muy exitoso, tuvimos la oportunidad de renovar todas nuestras estructuras municipales y prácticamente todos los municipios de Yucatán, en un proceso que se dio de manera abierta y democrática, con mucha participación de la militancia, el único partido en el estado que renovó su Consejo Político y lo hicimos a través de urnas electrónicas.

¿Se están preparando?

Estamos en un trabajo muy cercano a nuestros gobiernos locales y estamos muy contentos de los resultados que se obtuvieron, pero igual estamos muy conscientes de que vendrá un 2023 de mucho trabajo y ahí estaremos muy cercanos a nuestros militantes y a nuestros ciudadanos.

¿Qué opina de cambio de la reforma en materia de vacaciones?

Creo que estos cambios que se dieron en las ultimas semanas, me parece que fueron consensados con todas las fuerzas políticas y recogen estas adecuaciones en la legislación laboral.

Hubo reformas en la Ley Electoral ¿Qué es lo que sigue para el PAN?

Eso es lo que el PAN siempre mantuvo su postura y fue un atentado a la constitución y los diputados federales del PAN en Yucatán se mantuvieron en esta postura de la defensa de la constitución y eso seguramente en las siguientes semanas vendrán las acciones jurídicas por el cambio de las leyes secundarias que se hicieron.

Yo creo que había la intención de no socializarlo, nos dimos cuenta que hay legisladores que se les da legislar a espaldas de los ciudadanos, de espalda a los académicos, de espalda a la sociedad civil, me parece peligro y por eso la postura del PAN fue muy clara que todo cambio que vaya contra el espíritu de la constitución, seguramente se van a impugnar por inconstitucionales.

¿Por qué ir en contra la Reforma Electoral?

En el tema electoral se requiere elecciones libres, elecciones confiables, nosotros estábamos a favor de robustecer el ámbito electoral, pero también sabemos que en democracia se necesitan demócratas y los que votaron la legislación en el Plan B obviamente demostraron que no tienen ese espíritu.

¿El PAN Yucatán saldrá a las calles?

Lo que tenemos que hacer, es explicar en todos los ámbitos y no solo en el ámbito de los partidos, porque no nos estamos jugando las legislaciones entre los partidos, porque los ciudadanos tenemos el derecho de que sigamos teniendo elecciones limpias, libres y confiables; y lo que se hizo en la cámara de diputados y senadores, fue un atentado a esa regla democrática, creo que no solo el PAN, vendrán meses donde la sociedad civil organizada hará lo propio para seguir combatiendo esta toxica reforma electoral.