El IEPAC paga 140 mil pesos por videos

Fue a través de la unidad de transparencia donde se dio a conocer que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC) realiza pagos de hasta por 140 mil pesos en videos promocionales, haciendo uso de personajes de la comedia yucateca que aparentemente no participaron en licitaciones totalmente transparentes convocada por la institución.

El presidente del IEPAC, Moisés Bates Aguilar autorizó el pago de dos facturas de 70 mil pesos cada una y a nombre de Aldo Pascual Tamayo, mejor conocido como Bruja Cuchi Cuchi quien habría realizado un cortometraje para fomentar la democracia en los jóvenes, se sabe que la primera factura con fecha 21 de junio y la segunda del 5 de septiembre.

Al darse a conocer dicho pago por parte del IEPAC los representantes de los partidos políticos criticaron el gastar miles de pesos durante la crisis de la institución debido a que perdieron lucha legal contra un trabajador por varios millones de pesos, el cual aparentemente fue la causa que hizo solicitar mayores recursos para el próximo año.

El proyecto fue propuesto por la dirección de capacitación electoral y educación cívica, encabezado por Juan Calos Echeverría Díaz para que se realizara un skech de 19 minutos y este sea presentando en los talleres Valores por la Democracia, dedicadas a estudiantes de nivel básico.

Dichas facturas consistieron en el “servicio en creación de guión, producción y edición de un cortometraje”, dando a conocer la historia de la Bruja Cuchi Cuchi convirtiéndose en una dictadora de una Isla, para luego ser derrocada por quienes buscaban la democracia.

Tras el estreno del video se generó reacciones entre el ámbito político pues lo calificaron como un exceso que no cumplirá con el propósito de llevar el mensaje de la democracia a los jóvenes.

Los representantes ante el árbitro electoral local criticaron sobre este gasto realizado por el IEPAC, señalando que pedirán al Consejo General se detalle y transparente los rubros gastados por dicho video, ya que fue un costó bastante caro y de baja calidad.

“No es un material que reúna las características necesarias, ni la calidad suficiente para justificar ese gasto, pues no llevará el mensaje de la democracia como debería de ser, ya que ese gasto se pudo utilizar para otras actividades”, indicó la representante del PRD, Erika Moreno.

Asimismo, el representante de Morena, Cristian Hurtado, reprochó ese gasto frente a la situación económica de México, y además dijo que aún se tiene que pagar por difundir ese video.

“Dicho gasto podría duplicarse, porque no solo se proyectará en una escuela y tememos que no solo sea un video, si no muchos más, ya que se tienen que llevar a varias escuelas, por lo que es necesario que expliquen y detallen los rubros de este gasto”, subrayó.