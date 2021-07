El 80% de los fallecidos en Yucatán por Covid-19 no estaban vacunados

En el mes de julio se ha registrado un aumento importante en el número de fallecidos por Covid-19, que según autoridades, el 80% de los fallecidos no estaban vacunados.

La Secretaría de Salud de Yucatán informa que el 80% de los fallecidos en el mes de julio son personas que no se vacunaron contra la Covid-19.

Según informaron autoridades de salud, la mayoría de los contagios y fallecidos por coronavirus que se han registrado en los últimos días, son personas que no se han vacunado.

De acuerdo a las estadisticas el 80% de las personas que murieron no tenían ningún esquema de vacunación contra la Covid-19.

Las autoridades concuerdan en que los indicadores muestran que con la vacunación se ha logrado reducir enfermedades graves en la población en general, en particular en adultos mayores, quienes fueron los primeros en recibir la vacuna, por lo que recomiendan a la sociedad yucateca a acudir a vacunarse para ponerle un freno a la pandemia.

Según las estadísticas, en las primeras dos semanas del mes de julio, de los 3 mil 638 casos positivos, el 85%, es decir 3 mil 092 casos no contaban con vacunas, mientras que de las 234 defunciones reportadas en el mismo periodo, el 80%, es decir 187 casos no se vacunaron .

20% de los fallecidos no habían desarrollado inmunidad

Se le recomienda a la población a que acudan a vacunarse.

Cabe mencionar que el 20% de los fallecidos restantes eran pacientes con un esquema de vacunación incompleta o que no había desarrollado inmunidad, por lo que las autoridades de salud recuerdan que el hecho de contar con la vacunación no significa que las personas no puedan adquirir el virus, así como también se puede contagiar el virus en caso de contraerlo.

Cabe mencionar que el número de pacientes que requieren hospitalización ha disminuido en un -58%, respecto al máximo histórico registrado el 27 de julio del año pasado.

El mayor porcentaje de disminución en hospitalizaciones se encuentra en los grupos de personas entre los 50 a 59 años de edad y 60 años y más, disminuyendo un -77%y un -73%, respectivamente.

En una comparativa entre las cifras del año pasado a este año, se supo que en las dos primeras semanas de julio de 2020, 7 de cada 10 defunciones corresponden al grupo de personas de 60 años y más, mientras que en las primeras dos semanas de julio de este año la cifra disminuyó un -43% y sólo 4 de cada 10 defunciones corresponde a adultos mayores.

Cabe mencionar que una persona está efectivamente vacunada después de 28 días de haberse aplicado la segunda dosis.

La SSY recuerda que una vez que una persona esté vacunada, se encuentra protegida frente a la enfermedad, pero no frente al virus, es decir,después de los 28 días tras la segunda dosis, pueden contagiarse y contagiar, pero disminuye en riesgo de desarrollar la enfermedad de una forma más grave y potencialmente mortal.

Ante el aumento de fallecidos en Yucatán por Covi-19 las autoridades sanitarias hacen un llamado a la sociedad para acudir a vacunarse.

