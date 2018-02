El 80% de las mujeres yucatecas son emprendedoras

mujeres yucatecas son emprendedoras

El éxito en los negocios no es resultado de la casualidad; hay que estudiar sobre el giro comercial que deseamos emprender para ser exitosos y no sentir temor ante nada, sobre todo ser parte de la economía formal porque hay muchas ventajas. El repunte que vemos en el estado es porque hay talento y compromiso, es por ello que prácticamente el 80 por ciento de la población femenina es emprendedora, revela la empresaria en el segmento de moda y contadora pública certificada Ligia Aguayo Rosado.

Durante su visita a la mesa de redacción del Diario La Verdad de Yucatán, explicó que al comenzar un negocio no se debe improvisar; por el contrario, hay que capacitarse para enfrentar cualquier inconveniente. En la actualidad tenemos muchos tutoriales a la mano, la tecnología y el internet son grandes maestros que debemos aprovechar.

¿Hoy eres una mujer de éxito en los negocios, pero cómo llegaste hasta este punto?

Antes de terminar la carrera como contador público comencé a trabajar, al concluir inicié mi despacho Integra, asesores de negocios, en el que nos dedicamos a la auditoría fiscal, a la parte financiera en los negocios y al paso del tiempo, una compañera de la carrera me propuso un nuevo proyecto para iniciar una revista de modas, lo cual era una faceta totalmente desconocida. Sin embargo lo vi como oportunidad de negocio y como tenía el deseo de que funcionara tenía que involucrarme y conocer a fondo el giro comercial. Empecé a conocer producciones de moda, acompañe a fotógrafos, diseñadores, y ver cómo se manejaba el entorno de la moda en Yucatán. La revista se posicionó en el primer año, lo cual hizo que algunos diseñadores y marcas a nivel nacional nos buscarán para anunciarse. A través de las redes sociales se empezó a conocer la publicación en el resto del país. Ahora asistimos a eventos nacionales e internacionales, somos la única revista del país que trabaja de manera independiente a los grandes corporativos y estamos en cinco Fashion Weeks, internacionales que se hacen dos veces al año. Asistimos a Nueva York, París, Madrid, Londres, y los Angeles California, ya que tenemos presencia internacional y estos ha sido posible gracias a nuestros colaboradores que son yucatecos y están trabajando fuera de México en la industria de la moda.

¿Qué oportunidades de empleo hay para la gente que está interesada en la moda?

El sector genera miles de millones de dólares a nivel mundial. Las personas interesadas pueden incursionar en diferentes facetas: la prenda de vestir como tal, el diseño, la confección, la distribución; hay una serie de oportunidades de negocio en la parte comercial, hay mucha venta por mayoreo, menudeo y a través de las redes sociales. También podemos trabajar en campañas publicitarias, y la imagen en donde intervienen fotógrafos, maquillistas diseñadores gráficos, publicistas, mercadólogos, entre otros.

¿Qué consejo les darías a las personas que desean triunfar en la moda?

Se debe tener un plan de negocios bien definido para llevarlo a cabo. Debemos involucrarnos, estudiar y prepararnos para lograr el éxito ya que es una industria que genera mucho movimiento, está en constante innovación y debemos prepararnos para cualquier reto.

¿Cuáles tips podrías sugerirles a quienes desean emprender su negocio en el sector de la moda?

Debemos considerar que la parte organizacional debe estar ordenada, la parte finanzas e impuestos para evitar la informalidad, debemos trabajar en estrecha colaboración con asesores, con la gente que tiene experiencia. En la actualidad hay aceleradoras e incubadoras de negocios que nos pueden proporcionar los tips para que nuestro negocio crezca en un tiempo breve.

¿Qué le puedes sugerir al emprendedor que tiene la idea, pero no tiene el dinero?

Acercarse a los especialistas, a las instituciones del gobierno estatal, municipal y federal, como es el Instituto Yucateco del Emprendedor (Iyem), en las universidades hay incubadoras de negocios, la Universidad Tecnológica Metropolitana es una de ellas, así como la Universidad del Mayab que son instituciones que pueden y llevan al emprendedor desde la idea hasta que su negocio comience a operar en el marco de la economía formal. El soporte técnico, en la parte administrativa, financiera y fiscal para que vayan acompañando al emprendedor

¿Existe temor en los emprendedores de que les roben sus ideas si las comparten?

Sí porque es algo que piensas que te va a generar dinero, pero estamos hablando de instituciones formales que se dedican a ayudar a la gente. Si cumplimos con esa primera etapa, podemos pasar a otra que se denomina Ángeles Inversionistas, y que están formadas por empresarios que se pueden interesar en tu modelo de negocio y además, nos pueden ayudar a no perder dinero, porque los errores cuestan.

¿Mencionabas que sólo no se llega la cúspide, hay que trabajar en equipo pero, es bueno tener socios?

Sí, debemos de buscar alianzas por qué si no conozco de impuestos, hay que busca a alguien que sepa, a otro de tecnología. Hoy, el negocio que no está en internet no existe, tienes que formar un grupo multidisciplinario que fortalezcan tu negocio. Es decir que tienes que ser un caza talentos.

¿Siempre debe haber un director general o pueden ser dos mandos?

Sí, porque es quien tiene la visión y quien lleva el equipo. Es la parte inspiracional, el que mete orden.

¿En ese sentido la mujer es más estricta que el hombre?

No necesariamente. Tanto hombres como mujeres tenemos ventajas y desventajas, eso depende del carácter de la persona. Lo más importante es tener claro hacia dónde queremos llegar y con quién, llámese colaboradores, aliados de negocios, socios estratégicos o inversionistas.

¿Cada una de estas figuras tiene un papel distinto no es así?

Sí, ya que uno puede ser colaborador, pero no accionista o en un momento dado las dos cosas, pero todo depende del director general porque es quien tiene la visión del negocio. Sin embargo es muy importante balancear y saber cuál es mi punto débil, si en este caso fueron las finanzas puedes solicitar el apoyo de expertos. Si la comercialización es mi lado flaco, necesito una empresa que me ayude. Se trata de ir sumando y no caminar solo en la vía del emprendedurismo.

¿El pago de impuestos es uno de los puntos débiles de todos los emprendedores?

Sí, por eso es importante acercarse a especialistas en el tema contable, en los impuestos no necesariamente tiene que ser algo inalcanzable. Es importante llegar al pago de honorarios acorde al tamaño del negocio. Hay empresas que tienen a un empleado, pero también hay corporativos establecidos que tienen una estructura muy grande y todos ellos requieren de un contador público.

¿La facturación 3.3 hace que algunos negocios pequeños se vayan a la informalidad?

No solo es una obligación de las autoridades, la sociedad también debe cooperar porque ser formal da muchas ventajas y tener un contador público al lado te puede orientar, ayudar a optimizar tus recursos, acceder a créditos bancarios, a programas de apoyo para contratar personal por primera vez porque hay programas que te ofrecen tres meses de sueldo para algún puesto; hay cursos de capacitación y tiene más ventajas para la formalidad que en la informalidad, ya que el dinero no te lo puedes gastar en el sistema bancario porque no puedes pagar una tarjeta en efectivo; hoy todo se reporta al fisco. Cada día la autoridad tiene mayores formas de control y visto desde un punto idealista son recursos que el gobierno invierte en servicios. Debemos de hacer conciencia de que representa beneficios por otra parte el contador debemos buscar a alguien que nos pueda apoyar para entrar a este tipo de esquemas.

¿Algunas personas llegaron a tener experiencias fuertes porque su contador desapareció y ellos son requeridos por hacienda. A la fecha se presenta este tipo de situaciones?

Puede que haya algún caso, pero gracias a la tecnología es un problema que se puede resolver, ya que gracias a la facturación electrónica, tanto las facturas que emites como las que nos emiten nuestros proveedores se pueden descargar de la página del SAT. Es decir que ya tenemos información a la mano y sólo hay que acercarse a los especialistas con la asesoría adecuada dependiendo del régimen fiscal en el que estemos.

¿El emprendedor también requiere de un contador público?

El Servicio de Administración Tributaria tiene asesoría gratuita. Sin embargo tener un contador desde el inicio te ayudará a resolver dudas de todo tipo, si vas por buen camino te puede generar beneficios fiscales para el negocio, en el SAT es gratuito pero tendrías que asistir muchas veces para resolver un tema que con un especialista te puede hacer un traje a la medida.

¿La participación de la mujer en la economía ha crecido?

Si, existe mayor apertura para que la mujer participe. Sobre todo en los cargos directivos, en donde años anteriores había muy pocas mujeres liderando empresas y hoy existen más oportunidades. La mujer está más preparada y se ha empoderado y esto hace tengamos un 80% de emprendedoras. Sin embargo hay mucho por resolver en temas culturales a nivel nacional y esto lo veremos en las siguientes generaciones, cuando haya mayor equilibrio, pero por lo pronto ya hay más oportunidades y mujeres de éxito.