El 73% de la población utiliza el internet

Rubén López Arceo, presidente Nacional del Consejo de Empresarios en Tecnología, Innovación y Comunicaciones (Cetic) señaló que la brecha generacional que no utiliza el internet es cada vez menor, ya que a nivel nacional el 73 % de la población de zonas urbanas lo utiliza, mientras que el 23% restante, son generaciones que de alguna manera no es compatible con la tecnología.



Según estudios del Inegi, en zonas rurales el 40% hace uso del internet; el otro 60% puede ser porque no hay conectividad o que no hay buena señal y por eso no se conecta, explicó.



“Esa es la razón, no es porque no quieran conectarse. En ese caso, lo que falta es crear infraestructura en las zonas rurales alejadas de las zonas urbanas para que tengan acceso al mundo del internet, ya que es una herramienta que facilita la vida en mil formas”.



Respecto al uso más recurrente dijo que el 90% lo utiliza para entretenimiento y de ese mismo volumen, lo usa como medio de comunicación, ya sea por el correo electrónico o whatsapp y el 86 % lo utiliza para consumir contenidos, es decir buscar información.



En cuanto a cómo ha visto el crecimiento del sector empresarial en este segmento, dijo que desde el punto de vista nacional todo lo que tiene que ver tecnologías de información se acelera de manera muy importante.



Desde hace 7 años, Yucatán ha estado haciendo lo propio con la creación de oferta universitaria y técnica, por lo cual Mérida está colocada como una de las cinco ciudades más importantes en lo que se refiere a este rubro.



En Yucatán se hablaba de la zona económica especial como polo de desarrollo tecnológico, pero al desaparecer las ZEE, el proyecto continúa.