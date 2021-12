El 5 de enero vacunarán con segundas dosis a adolescentes de 8 municipios de Yucatán

El 5 de enero inicia vacunación a adolescentes de 8 municipios de Yucatán

La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) informó que este próximo miércoles 5 de enero de 2022 se estará aplicando segundas dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer a adolescentes de 15 a 17 años de edad en el interior del Estado.

Los municipios en donde se estarán inyectado a este sector de la población serán Tekax, Ticul, Umán, Kanasín, Valladolid, Progreso, Chemax y el municipio de Tizimín, así lo dio a conocer la SSY en conjunto con la Secretaría del Bienestar Delegación Yucatán.

La vacunación de adolescentes de 15 a 17 años será en 8 municipios de Yucatán.

La dependencia estatal detalló que, para este proceso, es necesario que el adolescente presente su comprobante de aplicación de la primera dosis de la vacuna, así como la CURP a fin de acreditar la edad y el registro en la plataforma del Gobierno federal.

Fechas de la vacunación en municipios de Yucatán

La vacunación de los adolescentes será del 5 al 7 de enero, según la SSY.

En lo que toca a los días 5 y 6 de enero, la vacunación se realizará en los municipios de Tekax y Ticul, en los módulos que se instalarán en el domo municipal en la primera localidad, y en el domo municipal de la colonia Obrera para el segundo municipio.

Para el caso de Kanasín y Valladolid donde el proceso de vacunación se llevará a cabo del 5 al 7 de enero como únicas fechas, se estarán aplicando las vacunas en las clínicas de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y San José, ambas en Kanasín y en el segundo caso se realizará la jornada en la Unidad Deportiva “El Águila”.

Asimismo, la SSY informó que del 5 al 7 de enero también se aplicarán las segundas dosis a adolescentes de 15 a 17 años de Progreso y Chemax, en los módulos habilitados en el Deportivo Víctor Cervera Pacheco y el DIF municipal, respectivamente.

En Tizimín y Umán donde el proceso se realizará en la misma fecha antes mencionada, la vacunación se desarrollará en el Conalep para el primer caso y en el Deportivo Polifuncional en el caso del segundo municipio, de acuerdo con la estrategia.

Finalmente, las autoridades de Yucatán reiteraron que no se estará aplicando vacunas a quienes no cumplan con los requisitos, por lo que se invita a no acudir sino cuentan con la documentación porque no serán vacunados y para evitar aglomeraciones.

