Encabezados por el comisario ejidal, Martín Fuentes Porras, y el comisario municipal de San José Tipcéh, Luis Manuel Venegas Xool, ejidatarios del municipio de Muna que están a favor de la renta de sus terrenos para el desarrollo de un proyecto de energía solar, a cargo de una empresa privada, asistieron el viernes pasado al Tribunal Agrario para intentar desahogar un litigio que tienen con cinco campesinos que están en contra del parque solar.

Ejidatarios de Yucatán APOYAN proyecto de paneles solares.

Fuentes Porras comentó que 362 hectáreas serán rentadas para el desarrollo del parque solar, cuya retribución económica para cada ejidatario será de 35 mil pesos cada seis meses, incluyendo a los cinco que están inconformes, donde dos de ellos ya recibieron el primer pago por el arrendamiento.

El entrevistado señaló que el arrendamiento de las hectáreas con la empresa sea por un periodo de 30 años más 10, esto “de acuerdo al marco legal de la agraria en base a la renta de terrenos”.

Respecto a los beneficios sociales, explicó que han solicitado becas para jóvenes estudiantes de diferentes niveles educativos, un consultorio médico, paneles solares en sus viviendas, así como la mejora de éstas y en la generación de empleos para los habitantes de la comunidad sin distinción alguna.

Sin embargo, pese a los beneficios acordados, cinco ejidatarios mantienen su postura en contra de dicho proyecto. “No sé por qué ahora están en contra, si cuando se firmaron los contratos fue por unanimidad, no hubo nadie en contra ni abstenciones, todos estuvieron de acuerdo. Al final no sé cómo fue que a la vuelta de un año dijeron que los contratos ya no eran como ellos pensaban y ahora quieren cancelarlo”, mencionó Venegas Xool.

Asimismo, señaló que Pedro Uc, miembro de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch Xíinbal”, han pedido que se les enseñe un parque solar para verificar que no hiciera daño, incluso les han mandado maquetas para corroborar que no se afectará el entorno, pero ante tales peticiones siguen estando en contra del proyecto.

“Yo pienso que si Múuch Xíinbal cuida el medio ambiente, ¿por qué no se pone a pensar que la energía limpia es algo que va a beneficiar al mundo? Es algo que el mundo necesita para no seguir contaminando”, expresó el comisario municipal ante el cuestionamiento sobre del por qué del rechazo de los ejidatarios y el activista yucateco.

Asimismo, Venegas Xool comentó que a finales de este año iniciaría la construcción del parque solar, cuyas obras se prevén sean terminados el año entrante. De igual manera, comentó que hasta la fecha no se ha trabajado el terreno debido al retraso que se tuvo por la consulta que se realizó en la comunidad, la cual, según dijo el entrevistado, fue en maya y en español, apegados a las normas.

Respecto al litigio, dijo que no esperaban que el problema sea resuelto, pero seguirán insistiendo para que ambas partes logren un acuerdo.