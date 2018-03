Ejército de salvación, 50 años protegiendo niños en Yucatán

Labor que busca sensibilizar a la sociedad y ayuda a quien lo necesita

‘Son niños que a través del DIF Yucatán o la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa) son canalizado al Ejército de Salvación, porque quizá la mamá trabaja o solo están a cargo del papá o quizá el tutor es la abuelita, son familias que necesitan ayuda y antes de que el niño esté en la calle, o también acuden de forma directa al albergue’, indicó el capitán.

ÉPOCA DE NAVIDAD

APADRINA UN NIÑO

Te puede interesar

Eles una asociación civil que existe a nivel internacional y nacional, donde se aplican diferentes programas educativos para niños con hogares disfuncionales, con, de, explicó el capitán David Centeno, director del Ejército de Salvación, ubicado en la calle 103 por 62 en la colonia Delio Moreno. En septiembre pasado el Ejército de Salvación, además tienen un Centro de Desarrollo Infantil en la colonia Emiliano Zapata, donde también los niños reciben asesorías educativas, talleres y activación física.Explicó que para que un niño ingrese al albergue se le hace un estudio socioeconómico donde se analiza el cuadro familiar y si realmente necesita la ayuda. Una de las características que tienen los niños del Ejército de Salvación es que no tengan mamá, papá o ambos, y quien se encuentre como tutor del menor debe ser de escasos recursos. ‘Por ejemplo, hay niños donde la mamá vienen de algún poblado y no tiene otra opción de trabajo más que la de limpieza en una casa, y donde además entra a trabajar el domingo y sale hasta el viernes, por lo que el niño o niña pueden permanecer en el albergue, y además su sueldo no rebasa los 700 pesos a la semana y nosotros somos un apoyo para este tipo de familia que quieren salir adelante, pero que desafortunadamente su situación laboral no se los permite’, dijo. Señaló que muchas personas tienen la idea de que son niños abandonados, que no los quieren, pero eso no es verdad ya que son niños que tienen muchos problemas dentro de sus casas como el alcoholismo o violencia. ‘La mayoría de los niños tienen problemas de conducta, de que hay rezago educativo y parte de nuestra función, junto con la escuela que es de gobierno, es de ir equilibrando a fin de que el niño poco a poco vaya agarrando el nivel que requiere para seguir adelante’, expresó.En esta fecha, podemos ver a los niños cantando villancicos en las plazas comerciales, al respecto, el capitán señaló que el proyecto tiene dos objetivos, el de sensibilizar a la sociedad, y la otra es para ahorrar un poco de dinero. ‘Por ejemplo nosotros pagamos por un predio 16 mil pesos anuales, hay dos vehículos que necesitan mantenimiento y pagar un seguro de 10 mil pesos; nada más en un arranque de año estamos hablando de un promedio de 25 mil pesos, además del pago de la luz que son 6 mil pesos, por lo que este tipo de campañas nos ayudan con ese arranque’, indicó. Señaló que el Ejército de Salvación es una institución que a lo largo del tiempo va a perdurar, ‘ya se arraigó en la comunidad, la gente ya sabe que los niños que cantan son del ejército, hay gente que lo toma en otro sentido, porque dice que los niños son explotados, y hay otra gente se alegra; sin embargo, nos enfocamos mucho en los niños para que vayan bien cuidados, atendidos, en tiempos cortos’, comentó.‘Cada niño puede tener tres o cuatro padrinos, porque es solo una vez al año, y si el niño tiene la gracia o porque así lo decide la gente, el pequeño puede tener hasta 2 o 3 pares de zapatos, que es lo único que va a tener durante el año, y lo digo con toda transparencia, y ese es el objetivo’, indicó. Además, señaló que los niños disfrutan mucho porque en muchas ocasiones en ese momento la gente les regala una golosina o les invita una pizza, ‘la respuesta de la gente nos indica que estamos por buen camino, porque no hacemos nada en contra de lo que el niño quiere, y ellos así lo entienden’.