Eduardo Batllori, una vida conectada al ambiente en Yucatán

Eduardo Batllori Sampedro, titular de la Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente (Seduma), es claro con el mañana: ”Tenemos que impulsar el cuidado de nuestra tierra, para que tengamos una vida mejor en el futuro”.

¿Cómo nace ese amor por cuidar el medio ambiente?

Desde muy chico siempre me gustó la biología, los animales y la naturaleza. Mis juegos en la niñez eran buscar debajo de las piedras animalitos, insectos, viboritas para juagar, así crecí. Cuando tuve la oportunidad de decidir qué estudiar y hacer algo por mi tierra me metí a la facultad de biología en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y ahí comencé a aprender lo que más me gustaba.

¿Fue duro llegar hasta donde está el día de hoy?

En la época de López Portillo por el cambio de gobierno no era fácil trabajar, por lo que me vine a Yucatán con mi esposa. No ejercía mi profesión, ya que trabajaba en una laminadora y en una fábrica de antenas en lo que se daba algo de mi carrera.Tiempo después comencé la maestría en biología marina en el Cinvestav y empecé a trabajar en la zona costera, especialmente en Río Lagartos; ahí fui escalando poco a poco. Allá fui subdirector técnico de la Reserva El Palmar, auxiliar de investigador, entre otros, hasya que decidí estudiar en Cuba un doctorado enfocado en razón geográfica en materia de hidrología, y a partir de ese momento fue donde realmente me convertí en investigador.

¿En qué año ingresa a la Seduma y qué proyectos está trabajando la dependencia en la actualidad?

Desde el 2007 me dieron la oportunidad aquí en la Seduma y ya son 11 años al frente donde a sido un reto constante. Actualmente estamos trabajando muy fuerte con la milpa y lo que esto conlleva, y hay muchos planes para el tema de la sustentabilidad, que es lo que marcará el futuro.

La motivación

Una pieza clave que fue fundamental para que el secretario de Medio Ambiente esté donde hoy está, ha sido su familia, la cual abarca desde sus padres, hasta su esposa y, claro, sus hijos.