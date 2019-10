Eduardo Aguilar platica con La Verdad sobre su exitosa trayectoria

Eduardo Aguilar descubrió a los 18 años descubrió que la música era realmente lo que le encantaba, a tal grado que abandonó sus estudios de Ingeniería química. Es un personaje que tiene sus objetivos muy definidos y que sigue trabajando con constancia debido a su reputación como uno de los artistas más completos de la península.

Eduardo ha trabajado con muchos músicos e intérpretes muy talentosos y comentó que cuando lo llaman para participar en algún evento o proyecto le dan las partituras y siempre escucha el género que va a interpretar a veces le dan libertad para improvisar dependiendo del género, si es punk, rock, balada, tratando de adaptarse, y una parte importante de un músico es que lo dejen en libertad, obviamente siguiendo los parámetros.

Eduardo Aguilar tiene una agenda cargada de trabajo, además es maestro y tiene varios destacados alumnos.

¿Cuándo descubriste tu conexión con la música?

A los 12 años empecé a estudiar guitarra con los Maristas y de allá a los 15 ya fue algo más profesional, porque todos en mi familia son músicos y empecé en las tocadas con mi hermano en eventos sociales.

¿Tu conexión con el rock cuándo se presentó?

A través de uno los primeros grupos que tuve aquí, llamado “Cuerda Viva”, haciendo tributos a bandas como los Eagles, Kiss, Beatles, en el teatro del IMSS, esos fueron mis primeros acercamientos al rock, pero al irme fuera de Mérida por muchos años, a Monterrey, Ciudad Juárez, la Ciudad de México ya se dió una conexión más fuerte, fue lo que más me gustó, que más me atrajo.

The Markers es la banda conformada por Eduardo Aguilar, Frank Ortiz, Alex Palma y Mr.Flakz, quienes acompañarán a Lazcano Malo este sábado 12 de octubre en "A Todo Pulmón".

¿Cuáles son los guitarristas que más admiras?

Son varios, de los grandes guitarristas que he tenido la oportunidad de estar con ellos y conocerlos están Steve Vai y Marty Friedman son dos de los que más me gustan, y en Los Angeles tuve la oportunidad de conocer a Doug Aldrich, guitarrista de Whitesnake, que es una de las bandas que más me encantan junto con Megadeth. Muchos me ven y no saben que también me encantan esas bandas que son más de metal.

Me resulta interesante que menciones a Marty Friedman porque siempre he pensado que es un guitarristas muy sui géneris

Sí, Marty es raro hasta la hora de improvisar sus solos, tiene una técnica muy rara, hasta la forma de de agarrar la pua con su mano, no sé si se han fijado, me apasiona mucho lo de Marty, creo que por algo se fue a vivir a Japón, porque creo que allá tenía más influencia de la música que él quería hacer, la música que él hace se escucha enseguida su toque, el estilo así como japonés, en las escalas y todo.

Eduardo ha acompañado a artistas de la talla de Amanda Miguel, pero uno de sus sueños sería formar parte de Whistenake o Megadeth, dos de sus bandas preferidas.

¿Podrías mencionar a algunos de los grandes artistas con los que has participado?

Claro que sí, estuve acompañando allá en la Ciudad de México a Amanda Miguel y Diego Verdaguer, con Lazcano Malo, Edgar Oceransky, Juan Charlin con quienes grabamos un DVD, también en el último proyecto Gliese229 un dueto de guitarras folklóricas en el que estuve con que Rosalía León que es tremenda guitarrista.

Ricardo D. Pat