Edgar Oceransky trae a Mérida su “Gira Escarlata 2019”

Edgar Oceransky sigue promocionando su última producción discográfica llamada “Escarlata” que lanzó en 2018, un trabajo realizado con mucho amor y pasión, que se refleja bastante bien con los temas “Hilo escarlata”, “Cuéntame”, “Sin ti” y “Nuestro amor”.

Sus fanáticos yucatecos también esperan que el músico presuma algo de su exitoso concierto en el Teatro Metropolitan que grabó completamente en vivo y dio como resultado un DVD inédito.

Edgar Oceransky sigue con su gira dentro del territorio Nacional con localidades totalmente vendidas.

El cantautor nacido en la Ciudad de México en el año de 1975, que inició su carrera artística en 1993 ha logrado posicionarse como uno de los artistas más queridos de México gracias trabajos de enorme calidad como “Estoy Aquí” (2001), “De Carne y Hueso” (2003), “Solo ni tan solo” (2006), “Te Seguiré” (2007), “Dos necios de Verdad” (2009), “N otra Vida” (2011), “Oceransky El Big Bang” (2014) y “Una Mirada” (2015). Además de colaboraciones importantes como “El que la hace la canta”, al lado de Ryli y Natalia Lafourcade entre otros, el soundtrack de la película “Corazones Rotos” y el disco “Reflejos Acústicos”.

Actualmente se encuentra de gira la cual lo ha llevado a países como Guatemala, Suiza, Munich, Estados Unidos, Perú, Costa Rica, España, en la cual ha tenido gran aceptación y también en varias ciudades de la República Mexicana donde se ha presentado en varias ocasiones en el Lunario de la Ciudad de México y otros recintos con llenos totales.

En el 2000 participa con Mario Domm como co-productor y arreglista en el disco “Títeres de tu” del poeta mexicano Edel Juárez e incluye su canción “La recuerdo así”.

Sobre el proyecto CantautorES 2019, show que ya se ha presentado en distintas ciudades de la república con una excelente aceptación por parte de los fans, donde comparte escenario con Fernando Delgadillo y Alejandro Filio, comentó que significa mucho porque va más allá de la complicidad que tienen los tres como colegas. “Sucede una magia increíble en el escenario cuando nos combinamos e interpretamos juntos que es inevitable no sentirse feliz. He de confesar que desde la primera vez que me invitaron a cantar juntos, me llenó de alegría. Para mi es un honor compartir el escenario con mis maestros de toda la vida, ellos son mi inspiración y soy muy afortunado de que me regalen la oportunidad de seguir aprendiendo de ellos, no solo de música, también a nivel personal, es como una master class que nadie podría pagar”, aseguró.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de generar un nuevo material discográfico que cuente con la colaboración de los tres personajes que se presentan en el escenario, Oceransky adelantó que se trata de un proyecto que no pretende descartar, pues dijo que para él sería un honor hacerlo.

Cuestionado acerca de cómo maneja el éxito considera que ya no hay nada que le falte hacer, más bien se trata de crear cosas nuevas que le ayuden a ser mejor persona y artistas. “He cambiado el rumbo de mi vida, últimamente me baso en lo que tengo y las cosas buenas que están por venir, planeo seguir creciendo, quiero producir shows, ser el productor de otros artistas, cantar canciones que no son mías, estudiar y tener una carrera, para mí, artísticamente eso es lo que quiero hacer a corto plazo.

Ricardo D. Pat