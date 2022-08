Economía en Progreso fue afectada por marea roja

Al retiro de la marea roja de las playas de Progreso, donde los sectores económicos resintieron las afectaciones económicas durante la permanencia de éste en el puerto, el presidente municipal, Julián Zacarías Curi, asegura que lo peor ya pasó y solo queda tratar de recuperar en los próximos fines de semana, con los visitantes constantes.

“Ya paso lo peor de la marea roja por el litoral del municipio, sin embargo, fue en verano, en uno de los periodos vacacionales más importante del año”, dijo a "La Verdad".

El alcalde progreseño reconoció que la presencia de la marea roja, afectó todas cadenas de turismos que operan en el puerto, cuando se esperaban un repunte económico para el verano del 2022.

“Creo que es algo que no estaba en nuestras manos, no podemos hacer nada contra los asuntos de la naturaleza”, señaló.

A pesar del fenómeno natural, en las aguas del mar yucateco, las actividades cercanas a la playa no se detuvieron “solo se recomendaba no ingresar a las playas, por la presencia de algunas especies marinas que podían ser peligrosas para los bañistas”, lo que permitió que Progreso no estuviera del todo desierto.

Esperan recuperación económica para pescadores

Zacarías Curi, señaló que espera que la actividad pesquera que fue una de las que fue afectada por la marea roja, se recupere, pues a finales de noviembre termina la temporada de pulpo, y son miles de personas que se mantienen de esta actividad.

“Esperamos que todos los pescadores que viven de esta actividad tan importante puedan retomar sus actividades para el sustento de su familia”, dijo el alcalde.

En estos momentos la marea roja se dirige hacia el sur rumbo al puerto de Sisal en el municipio de Hunucmá.

