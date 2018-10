Echan a niños de escuela primaria en Mérida para vender el edificio

Aunque en reiteradas ocasiones padres de familia de todo Mérida han reclamado la falta de escuelas de educación básica en ciertas zonas habitacionales, la realidad es que desde 2007 se han cerrado 21 centros educativos, según números de la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán (Segey), que justifica el cese de actividades por la falta de demanda estudiantil.

De las 21 instituciones educativas que no han vuelto a abrir sus puertas, en la lista no se visualiza el preescolar Florinda Batista Espínola, que después de 70 años, en julio pasado cerró de manera definitiva, pese a que había un grupo de más de 10 infantes queriendo extender la historia de este sitio, ubicado en la calle 43 entre 60 y 58 del Centro Histórico.

Aunque los menores no lograron el objetivo de extender un año más la vida del recinto educativo, sí pudieron extender, al menos un ciclo escolar más, la historia del inmueble que está a lado de su ex centro escolar, la Escuela Primaria Hidalgo, fundada en 1915, y que año tras año, su personal docente y operativo, batalla para que la primaria no cierre.

“El problema se suscita porque estamos céntricos y alrededor de la escuela no hay mucho alumnado pequeño. La mayoría de la gente que vive alrededor son mayores (de edad). Y los niños que estudian acá son porque sus padres trabajan cerca esta escuela”, mencionó María Esther Dichi Gutiérrez, maestra de cuarto, quinto y sexto grado de esta primaria.

Primer intento de cierre

Ante la falta de población estudiantil, la administración pasada de la Segey intentó cerrar la escuela, teniendo como voz autorizada del cese de actividades la palabra de la supervisora de zona y la jefa de sector. “El año pasado teníamos 89 alumnos, y con ese número de alumnos la Segey dijo: ‘vamos a cerrar’, pero no había ningún documento que dijera que la escuela se cerraba”, recordó.

Sin embargo, gracias a la intervención de los padres de familia, quienes manifestaron que no estaban de acuerdo con la decisión de cerrar la escuela porque aún había alumnado, la Segey determinó, en ese entonces, que para el ciclo escolar 2018-2019 no se inscribiría ningún niño a primer grado, esto para realizar el cierre de la forma adecuada.

“Sistema asesino”

Aunque el problema de la Escuela Hidalgo inició hace aproximadamente 11 años con el desplome de su matrícula, que se refleja entre el ciclo escolar pasado y el actual, donde hay una reducción de 34 alumnos, al pasar de 89 a 55 actualmente, otra problemática fue la decisión de la Segey de instalar el sistema multigrado.

La implementación de este método educativo provocó que sólo dos maestras se quedaran al frente de los seis grados existentes. “Es un descontrol (el sistema multigrado), porque si nos hubieran puesto (a cada maestra) primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto, (de manera respectiva) sí estuviera mejor”, mencionó Dichi Gutiérrez, quien opinó que una mejor implementación de este método hubiese sido con tres profesoras.

“En primer año vemos lo nuevo para el estudiante, las primeras letras, las primeras palabras. Como el de segundo está más adelantado, entonces afecta a los niños de tercer grado que ven nuevas cosas. Los niños de primero ven nuevas cosas y segundo grado sólo es reforzamiento de lo que se ve en primer año”, explicó la docente al ser cuestionada sobre cómo afecta el sistema multigrado con tan sólo dos profesoras.

Dichi Gutiérrez expuso que este tipo de método educativo provocó que padres de familia decidieran mandar a estudiar a sus hijos a otro lado, ya que los tutores no consideraron que el nivel educativo sea el adecuado para sus primogénitos. “Al inicio del curso había más niños, no había 55, habían más. Se fueron entre 10 y 15 estudiantes por lo mismo que los padres de familia no quieren que estén juntos tres grados en un mismo salón”, explicó.

Decisiones polémicas

Aunque para la docente el sistema multigrado no es una fórmula que vaya a provocar el cese de actividades de un día para otro, dio a entender que le extraña las decisiones que tomó la administración pasada de la Segey, ya que para el actual ciclo escolar, la escuela iba a contar con tres profesoras, pero al final el órgano educativo estatal decidió cambiarla a otra escuela sin justificación.

Agregó que otra decisión de la Segey es que el grupo de infantes que estudiaban en la Florinda Batista Espínola fueron a parar a la Escuela Hidalgo, donde las autoridades de educación les habilitó un salón, aunque dijo que este es otro problema, ya que tienen que batallar con el tema del receso, debido a que los horarios entre preescolar y primaria son diferentes.

Dichi Gutiérrez puntualizó que estas decisiones no vienen de la supervisora de zona y mucho menos de la jefa de sector, sino del entonces ex titular de la dependencia, Delio Peniche Novelo. Ante el posible cierre del centro educativo, la profesora lamentó esta situación y dijo que es posible que a más tardar, dependiendo de la nueva administración de la Segey, en cinco años la Hidalgo cierre sus puertas.

El posible futuro de la escuela

El posible cierre de esta escuela ha generado mucha incertidumbre entre el personal, que aunque señalan que posiblemente se convierta en una biblioteca en un futuro, padres de familia no descartan que el inmueble sea negociado bajo el agua y se venda al mejor postor, debido al “boom” ecónicmo que puede generar este tipo de edificios.

“Planeación quiere este edificio porque en realidad les conviene. Buscan el lugar porque no se interesan más en el alumnado, se interesan más en el edificio. ¿Por qué lo quieren? Creo para biblioteca”, señaló la maestra quien agregó que las autoridades les han comentado que el inmueble no es adecuado para los niños porque no son aulas, son cuartos porque antiguamente vivía el dueño de la casa.

Para ella, así como algunos padres de familia, quienes en su momento estudiaron en esta escuela, no es justo que la “secretaría se lo quiera agarrar. Si lo donó el ‘muertito’ lo deben dejar para los niños. Son poquitos, pero no le hace, aquí seguimos”, indicó la maestra de cuarto, quinto y sexto grado de primaria, quien finalizó diciendo que espera que las autoridades no cierren la escuela que en marzo próximo cumplirá 104 años.