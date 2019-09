Echan a la calle a maestras y niños de una "escuelita" de Mérida mientras tomaban clases

Echan a la calle a maestras y niños de una escuela de Mérida mientras tomaban clases

El problema de las estancias infantiles en Yucatán sigue siendo grave y el último ejemplo se dio en la “Vicent Van Gogh”, ubicada en la Castilla Cámara, al sur de Mérida, donde maestras y niños fueron echados a la calle.

Lo anterior se debió a que el dueño del predio donde operaba la estancia infantil desalojó al personal docente y a los niños sin previo aviso, luego de que la directora del plantel no pudo pagar a tiempo la renta del inmueble.

Los niños tomaban clases cuando el dueño del lugar los echó a la calle.

De acuerdo con Xiomara Aldecua, directora del plantel, las madres y padres de familia no han estado pagando a tiempo las cuotas, por lo que no pudo juntar el dinero de la renta de julio, por lo que fueron desalojados.

“Le había pedido que me diera chance de juntar el resto del dinero, pero no quiso. Sacó a las maestras y a los niños cuando estaban en clase y ahora no tenemos en dónde cuidarlos”, comentó la directora.

La "escuelita" está ubicada en la Castilla Cámara, al sur de Mérida.

La maestra señaló que muchas madres y padres de familia no están cumpliendo con pagar las cuotas, ya que se están quedando con los recursos o tardan en pagar a las encargadas de las estancias infantiles.

Por todo lo anterior, Xiomara Aldecua indicó que no pudo juntar los dos mil 500 pesos de la renta del inmueble y fue desalojada del domicilio, donde estuvo ofreciendo sus servicios durante los últimos 10 años.

La maestra no pudo pagar la renta del local porque los padres no pagaban las cuotas.

Finalmente, la encargada de la estancia dijo que dentro del predio se quedó todo el inmobiliario y el dueño ni siquiera dejó sacar el equipo, el cual se tiene gracias a una fuerte inversión económica.