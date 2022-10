Ebrio arrolló a manifestantes que se quejaban del Alcalde de Mérida

Alrededor de unas ocho personas fueron arrolladas por un automovilista en evidente estado de ebriedad, quien fue impaciente y embistió a ciudadanos que se manifestaban contra Renán Barrera en el Poniente de Mérida.

El conductor, arrolló al grupo de manifestantes que tenian bloqueda la avenida Jacinto Canek, que acusaban al Ayuntamiento de Mérida que encabeza Renán Barrera Concha de haber vendido el andador y las áreas verdes del fraccionamiento "La Fuente" a un grupo de empresarios para la construcción de una plaza comercial, donde aparentemente él es socio.

Hechos

Según los hechos, el conductor del auto que llevaba un remolque enganchado, habría tenido una fuerte discusión con los manifestantes, quienes aparentemente no lo dejaron pasar e incluso se pusieron frente al vehículo en señal de que el área estaba bloqueada, el hombre los habría amenazado y fue reportado a un oficial de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) quien no quiso retirarla, según para no violentar el derecho del conductor, pero no contaba con que él les aventara el vehículo para romper el bloqueo y poder seguir su camino sobre la avenida.

Unas ocho personas fueron arrolladas

El saldo fue de ocho personas arrolladas, solo una con lesiones mayores, situación que movilizó a varias ambulancias de la SSP, para la atención de los lesionados, sin embargo, ninguno de ellos requirió ser trasladados a un hospital.

Lo detienen durante operativo

Después de que el conductor se diera a la fuga con todo y vehículo, se montó un operativo en la zona y por medio de las cámaras de videovigilancia del C5 quien ubicó al automotor y se le detuvo.

Al ser detenido, los oficiales se percataron que el conductor del auto Spark con placas de circulación ZBW133-B, presentaba aliento alcohólico, por lo cual quedó a disposición de la autoridad.

Entre los manifestantes corrió la versión de que el vehículo había sido mandado por el mismo alcalde para violentar la protesta, dado que minutos antes había estado rondando policías municipales vestidos como civiles.

