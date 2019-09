¡ESPECTACULAR CONCIERTO DE RICKY MARTIN EN MÉRIDA!

Martin abrió su concierto esta noche en Mérida con su mítica canción "María" y "Love you for a day", para dar paso a "Droop it on me", en el marco de la clausura de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz.

Comienza el concierto de Ricky Martin que pone fin a la NobelPeaceSummitYucatan que se ha celebrado en Yucatán, así con cambios de ropa, en los que fue del saco a la playera sin mangas, de lo formal, hacia lo informal, el boricua rememoro sus éxitos desde sus inicios, los cuales la multitud coreo a una sola voz.

Al igual que en la clausura de la Cumbre, donde el cantante recibió el “Peace Summit Award”, también durante el concierto, Ricky se manifestó a favor de la inclusión y la igualdad de derechos para los integrantes de la comunidad LGBT y no solo por la comunidad si no para todas las personas, “en un país de Paz no debe haber discriminación para nadie, ni para la comunidad LGBT, ni para diferentes razas, o religiones” expreso el cantante a gran voz.

Jóvenes y no tan jóvenes, disfrutaron y corearon las melodías de su artista favorito y la comunidad LGBT, a la cual pertenece el cantante, no se hizo esperar al darse a notar con sus banderas multicolores.

Ricky Martin en acción en la capital yucateca.

En un gran operativo de seguridad y en tranquilidad transcurrió el concierto del puertorriqueño, el cual vino a exhortar también al gobierno del estado y la cámara de diputados, para que cuiden los derechos de todos los yucatecos.