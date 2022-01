ENAC-Mérida 2022 reunirá a grandes exponentes del cuento en Yucatán

ENAC-Mérida 2022 reunirá a grandes exponentes del cuento a Yucatán

Como un importante escaparate para exhibir la literatura en el género narrativo, el próximo fin de semana se llevará a cabo el primer Encuentro Nacional de Cuentistas ENAC-Mérida 2022, en el marco del 480 aniversario de la capital yucateca.

Este encuentro que surgió bajo la iniciativa del escritor y narrador yucateco, Carlos Martín Briceño, tiene como eje rector fomentar la figura del cuento y acercar a las audiencias con los autores contemporáneos.

Contará con dos mesas panel en donde seis escritores de distintas latitudes, compartirán con el público alguna de sus obras, de máximo cinco cuartillas, al mismo tiempo que compartirán las razones por las cuales fueron cautivados por este género literario.

“Siempre he pensado que el cuento es la manera más honesta de acercar a la gente a la literatura y siempre nos hemos quejado de que la gente no lee, de que la gente está ajena a las letras, pero no hacemos mucho por promoverlas y en este caso el encuentro dará a la gente la oportunidad de escuchar historias y el por qué las crean los cuentistas”, comentó Martín Briceño durante la presentación.

El creador añadió que ENAC-Mérida 2022 será una plataforma ideal para estudiantes de literatura, miembros de clubes de lectura, personas interesadas en escribir y público que ame las letras, ya que contarán con la oportunidad de interactuar con los creadores de dichas historias.

Además, comentó que los asistentes tendrán la oportunidad de seguir la lectura a través de una herramienta digital que permitirá descargar los cuentos en los dispositivos móviles, además de que contarán con un espacio destinado para la venta de libros.

Escritores invitados

ENAC-Mérida 2022, un escaparate para cuentistas en el Mérida Fest

ENAC-Mérida 2022 contará con la participación de importantes exponentes de este género literario, como Alberto Chimal, Cecilia Eudave, Elvira Aguilar, Manuel Calero, Ileana Garma, Roberto Azcorra, Bernardo Fernández “Bef”, Raquel Castro, Carlos Vadillo Buenfil Aída López Sosa, Adrián Curiel, Joaquín Filio y Carlos Martín Briceño.

Por parte de los autores invitados, el yucateco Joaquín Filio, escritor de cuento y poesía que recibió mención honorífica en el Premio Nacional de Cuento "Beatríz Espejo", mencionó que este evento es una buena oportunidad a nivel sureste, para quienes están comenzando en el tema de la publicación y la escritura del género de lo breve.

“Convivir sobre todo con personajes y figuras de la talla de Cecilia Eudave, Raquel Castro, Alberto Chimal o Bernardo Fernández, que son grandes maestros del género a nivel nacional, me parece que será muy enriquecedor”, resaltó el joven escritor.

El evento que forma parte de la cartelera de eventos del Mérida Fest 2022 tendrá lugar en el Centro Cultural Mérida Olimpo, los días viernes 21 y sábado 22 de enero, de 19:30 a 21 horas.

