Drogas sintéticas ganan terreno en Yucatán

Las principales sustancias que consumen los adolescentes y jóvenes en Yucatán, y por las que se acercan al Centro de Integración Juvenil (CIJ), es por mariguana, alcohol, cocaína, crack y últimamente por metanfetaminas, específicamente, el cristal. Además, hay un incremento de éstos en las mujeres adolescentes, así como en la adicción al juego de azar.

Víctor Román Rúa Muñoz, director de dicho instituto en Yucatán, dijo que el uso de dichas sustancias está abajo de la media nacional, sin embargo, hay algunas que rebasan el promedio, tal es el caso del alcohol, medicamentos tranquilizantes y la mariguana.

Drogas sintéticas en Yucatán

“En 2017, nueve de cada 10 niños y jóvenes de entre 10 y 19 años de edad, llegaron por consumo de drogas ilegales y de éstos, ocho por mariguana específicamente; mientras que por alcohol y tabaco, llegaban seis personas; entonces sí vemos la gran problemática que hay en cuanto al inicio de consumo de sustancias y el gran reto es detectar esos casos y atenderlos oportunamente, porque si el consumo continúa, se vuelve crónico y entonces se establece un problema de adicción que lo están presentando cada vez personas más jóvenes o intermedios como se ve en la mayoría de los estados”.

En su mayoría, estas situaciones se dan en la capital, pues el 50 por ciento de la población del estado vive aquí, pero “sabemos de los problemas del abuso del alcohol o alcoholismo ha aumentado en los municipios, en donde también hay problemas de consumo de sustancias ilegales, por ejemplo en Tizimín, Oxkutzcab, Peto, Ticul, Tekax y Buctzotz; hemos identificado en éstos últimos, el consumo de cristal y que se está extendiendo en todo el territorio”.

Hasta el momento no se han registrado muertes por sobredosis. “No, hay muchos factores asociados, pero probablemente ha habido casos que no se registran como tales porque generalmente, el consumidor de drogas, igual ingiere otras sustancias. Tenemos varios casos difíciles y con esta situación, pero no hemos tenido registros de defunciones”, añadió.

Otra arista en el problema de las adicciones es que cada vez incurren en ellas, mujeres adolescentes, pues hasta el 2016, la proporción era de 4.5 hombres por cada mujer; en el segundo semestre del 2017, la proporción fue de 2.8 hombres por cada mujer.

“Esto significa que se está acortando la proporción de hombres y mujeres y vemos que el mayor incremento de porcentaje se está dando en mujeres adolescentes como lo refleja en la encuesta de consumo de drogas de estudiantes del 2014, en donde ha habido un incremento del 200 por ciento en el caso de mujeres; la segunda encuesta estatal del 2016, también refleja que hay una disminución de la edad e incremento de mujeres en comparación de los hombres”.

En cuanto a nuevas adicciones, el titular Centro de Integración Juvenil mencionó que en 2014 se levantó la segunda encuesta estatal de adicciones y se preguntó sobre los juegos de azar; y aunque no hay datos oficiales, recalcó que sí es una cuestión preocupante en Mérida.

El internet, los videojuegos y el celular, aunque no son consideradas como una adicción, ya son comportamientos que empiezan a entrar en esta dinámica, por lo que Rúa Muñoz, dijo que muy pronto podrían entrar en la clasificación de trastornos mentales.

Kattia Castañeda