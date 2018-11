Dos suicidios el mismo día en Peto, Yucatán

Dos suicidios ocurrieron el mismo día en Peto, municipio ubicado el sur de Yucatán. De acuerdo a los informes el primero fue de un hombre de 33 años quien tomó la decisión tras discutir con su esposa, mientras que el segundo fue de un joven de 20 años que se suicidó por no tener empleo.

En el primer caso, el hombre de 33 años de nombre Humberto A.T. de 33 años se quitó la vida ahorcándose con la soga de su hamaca en su domicilio de la colonia Morelos de Peto.

El cadáver fue encontrado poco antes de las 7 de la mañana por la esposa, quien declaró que tras una discusión el viernes, decidió irse a dormir a casa de su mamá, lo que aprovechó Humberto para privarse de la vida.

En el segundo caso un joven de tan solo 20 años de nombre David C. C. se suicidó en su domicilio ubicado en la calle 9 entre 34 y 36 de la colonia Francisco I. Madero del municipio de Peto, Yucatán por no tener empleo.

El cadáver fue encontrado al interior de una casa de paja.

En ambos casos, acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) para hacer las diligencias y levantamiento de los cuerpos.