Dos pandemias mortales con desigual atención en Yucatán

A pesar de los grandes avances logrados en la respuesta, la epidemia del VIH continúa representando una grave amenaza para la salud pública en todas las entidades de México pero de manera especial para la población de Yucatán.

Por priorizar la atención de la pandemia de Covid, pacientes de VIH se quedan atrás

Los progresos en la atención de la población afectada con el VIH se ven opacados por los grandes desafíos que se presentan, en especial ahora con la pandemia del Covid-19 hacia cuya atención se han dirigido todos los esfuerzos y personal sanitario para sui atención dejando atrás a otras afecciones como el VIH, la sífilis, y a las enfermedades crónicas –degenerativas.

Al finalizar el 2020, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, dijo que Yucatán se ubicó en el tercer lugar nacional entre los estados con mayor tasa de nuevos casos de infección por el VIH, con 13.8 casos por cada 100 mil habitantes.

En primer lugar se encuentra Quintana Roo con 18.2 casos por 100 mil habitantes y Colima, en segundo con 18 casos por cada cien mil.

Insuficiente respuesta en atención al VIH

La respuesta de atención aún no es suficiente y se aplica demasiado lento: la actual cobertura de servicios es inadecuada, y el ritmo de su expansión es demasiado lento para alcanzar las metas mundiales. No se logra concretar la totalidad de los beneficios de las medidas y los servicios de lucha contra el VIH.

A fines de 2014, de los 37 millones de personas infectadas por el VIH en todo el mundo, 17 millones no conocían su estado serológico, y 22 millones de personas no tenían acceso a los tratamientos antirretrovíricos, e inevitablemente esta es una tendencia que se refleja en Yucatán, donde cientos de personas afectadas con la epidemia no tienen acceso a los medicamentos.

No solo estamos hablando de personas de bajos recursos, de integrantes de la comunidad maya y de personas con alguna discapacidad, también personas afectadas en el grupo de la tercera edad.

“Hay que recordar que en esta situación que tenemos con la pandemia de coronavirus los recursos y los insumos se han visto mermados y uno de ellos es para la atención del VIH - Sida y las instituciones de salud debemos dar voz a las agrupaciones civiles que está manifestando este desabasto de tratamientos como en Yucatán donde organizaciones de la sociedad civil han hablado de este desabasto de retrovirales, y como responsabilidad compartida debemos ver las mejores estrategias para que los tratamientos lleguen a todos quienes viven con VIH – Sida” expuso, Rubén Silván, especialista en la atención de pacientes con esta afección.

Campañas nulas para prevenir y detectar el VIH

A lo largo de la epidemia de VIH-Sida en nuestro estado las campañas han sido nulas; ha habido pequeñas chispas, pero manera permanente y contundente no se han hecho. El incremento de casos puede estar dado por varias razonas, puede estar dado por que ahora detectamos más, o sealas pruebas están disponibles en muchos espacios, y mientras más gente se acerque a hacerse la prueba, pues tendremos mayor posibilidad de encontrar atención oportuna, estima la investigadora en salud Ligia Vera.

“El Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el sida (CENSIDA) nos decía que solo una de cada tres personas sabe que tienen la infección; y eso reafirma la importancia de estar haciendo las pruebas. Por otro lado, la falta de campañas de manera permanente, con mensajes claros para las poblaciones a las que quiere ir dirigido el mensaje”, explicó que uno de los grandes problemas de las campañas es que a veces son tan generales los mensajes que ya a nadie le llega”.

