Dos mujeres acusan a alcalde de Yucatán de acoso sexual

A pocos días que una Alcaldesa se vea envuelta en una polémica por un accidente de tránsito donde se vio involucrada su hermanita y falleció un hombre, ahora un Alcalde de Yucatán está envuelto en un escándalo por ser acusado de acoso sexual.

Se trata del presidente municipal de Oxkutzcab, Juan José Martín Fregoso, pues dos mujeres lo acusaron de acoso en redes sociales.

Según la denuncia que se hizo en una red social, los hechos ocurrieron la noche del jueves en un conocido antro de la comunidad, ubicado a unos cuantos metros de la presidencia municipal.

La denuncia fue hecha por un usuario, Melissa R., quien manifestó que le eliminaron un comentario en redes donde alegó que fue acosada por el Alcalde en dos ocasiones cuando estaba en un baño, estando en estado de ebriedad.

‘Se aprovechó de la situación, me besó y (me) metió a un cuarto y no me dejaba salir diciendo que quería apoyarme en mi emprendimiento’.