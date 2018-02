Dormita y choca contra un árbol en avenida de Mérida

Ayer por la madrugada el conductor de un auto particular destrozó toda la parte delantera de su vehículo tras dormitar y estrellarse contra el tronco de un árbol, informaron autoridades estatales, quienes indicaron que no hubo lesionados tras este incidente de tránsito en Mérida.

De acuerdo con lo que se pudo averiguar, el guiador del automóvil tipo Ford perdió el control de su volante luego de pestañear cuando transitaba sobre la Avenida Juan Pablo II, en Mérida; el incidente sucedió en el cruce con la calle 114 de la zona habitacional que lleva el nombre del fallecido Santo Pontífice.

Por su parte, la guiadora no se bajó de su vehículo, pero se mantuvo en contacto con su madre a espera de que llegase la aseguradora. No se presentaron lesionados, y los daños no fueron de consideración. Al lugar llegó un agente de la Secretaría de Seguridad Pública.

Al lugar arribaron agentes estatales quienes constataron que el conductor se encontraba ileso, y de acuerdo con el mismo conductor, lo único que se llevó fue el susto de despertar tras el fuerte golpazo que se llevó su unidad, que tuvo daños en la fascia y en el capirote.

Camioneta arrolla y mata a un ciclista en el Periférico de Mérida

Un ciclista perdió la vida luego de que una camioneta de valores, que iba a gran velocidad, lo arrolló cuando intentaba cruzar el Anillo Periférico de Mérida, señalaron autoridades. El incidente ocurrió entre los puentes de Kanasín y Mulchechén, y se informó que el guiador de la pesada unidad quedó en calidad de detenido. Al lugar arribó personal del Servicio Médico Forense (Semefo) para levantar el cuerpo.

Sobrevive a descarga eléctrica en colonia de Mérida

Una mujer se salvó de morir en la colonia Petcanché, luego de que recibiera una descarga eléctrica de 220 voltios cuando intentaba bajar caimitos; la rápida respuesta de los paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública la rescataron. La mujer fue llevada a un hospital.