Don Mario Chacón, una de nuestras grandes figuras de la radio de Yucatán

Don Mario Chacón quería estudiar leyes, pero eligió la carrera de ciencias sociales, la cual dejó para ingresar a trabajar en el Sistema Radio Yucatán (hoy Cadena RASA), y a partir de allá inició una trayectoria realmente trascendente.

Don Mario lamenta la caída de calidad en el oficiioo de la locución: "Ahora por desgracia escuchas a cualquier persona frente al micrófono, es como un boxeador que no sepa golpear, no puede ser, la verdad es que actualmente frente al micrófono hay voces que no tienen nada que hacer", asegura.

Don Mario Chacón Medina platicó con La Verdad sobre su brillante trayectoria.

¿Dónde nació usted don Mario?

Nací en 1941, en la época de la Segunda Guerra Mundial, en la ciudad de Mérida, Yucatán, mi vida pasó por el barrio de Santiago, aunque ya no vivo por allá me considero santiaguero.

¿Usted fue testigo del surgimiento del rock and roll?

Así es, vi surgir a los primeros grupos de Yucatán, como Los Monjes de don Mario Esquivel, de Guadalupe Trigo, incluso Los Babys, que son de Panabá, del oriente, al principio sus dos hermanitas cantaban con ellos y su nombre les vino cuando estaban tocando en Belice, una dama expresó “miren pero si son unos Babys” y se les quedó.

Don Mario recuerda con gran amor a su esposa Lupita, quien falleció hace algunos años.

¿En qué año inició su trayectoria en la radio?

En 1962 o sea que ya llevo 56 años, por lo que voy parejo con los Rolling Stones.

¿Y cómo era el proceso de selección?

En esa época te pedían primero voz, lo básico era la voz, después que tuvieras pues algo de cultura, que tuvieras secundaria, bachillerato, tenías que ir a la Ciudad de México a la Dirección de Radio y Televisión donde te hacían un exámen, te hacían leer, te hacían improvisar, tenías que saber francés y lo básico en otros idiomas, saber de geografía, uno se preocupaba por tener una cultura más amplia.

Don Mario sigue deleitando a sus fiel auditorio con su programa "Copetes y Ballerinas".

¿En qué año inició su programa “Copetes y Ballerinas?

Empezó en 1992, o sea que ya llevo 27 años, transmitido de 5 a 7 de la mañana, con un auditorio fiel que siempre está pendiente. Programo lo mejor del rock and roll.

¿Que cree que se podría hacer para mejor la calidad de locución en Yucatán?

Que hubiera una escuela de locutores, pero que enseñen no nada más a hablar, sino que o vengan ya con los conocimientos de bachillerato y si son autoditactas, que les digan que leer, hoy vas a leer el Quijote, y si preguntan ¿Para que me va a servir? pues les va a servir de mucho, no solamente para obtener un barnis cultural, no vas a ser un experto en Cervantes, pero sí vas a saber donde nació, en fín. Obviamente que aprendan a modular la voz, de tener presencia ante el público, les diría que lean, que lean mucho.

Ricardo D. Pat