Don José tiene 65 años siendo afilador de cuchillos en Mérida

Todos los días, don José se sube a su triciclo para recorrer varias colonias de Mérida para ejercer el oficio que ha desempeñado durante 65 años de su vida: afilador de cuchillos, un trabajo que aprendió de un español que estaba afincado en el barrio de Santiago.

Entrevistado mientras afiliaba tres cuchillos de cocina, don José dijo que a sus 83 años continúa ejerciendo este oficio que ya no es muy común de ver en las calles y del cual sabemos que sigue vigente por la peculiar melodía que sale del silbato que soplan.

Don José afila cuchillos, tijeras, navajas, machetes y todo a lo que se le puede sacar filo.

“Yo cumplí el 1 de julio 83 años”, mencionó el afilador de cuchillos, quien es sincero al decir que no puede dejar el oficio que aprendió en su juventud: “Si yo dejo esto me voy a enfermar porque uno ya se acostumbró a trabajar. Lo dejas y te engarrotas”.

Don José es sincero y comenta que un español, que vivía en el barrio de Santiago le enseñó el oficio. “Vivía por la (primaria) Nicolás Bravo. Empecé a ver como afila y él me enseñó”, comentó el adulto de la tercera edad, quien dijo que afila todo lo que se pueda.

“Me enseñó a afilar navajas, aunque ya hoy en día muy pocos afilen navajas”, recuerda con añoranza don José, quien apuntó que no se avergüenza de su oficio. “Toda una vida dedicada a esto, bendito sea Dios. Cuando te gusta tu trabajo, lo haces con gusto”, dijo.

Una vida siendo afilador de cuchillos en Mérida

José lleva 65 años dedicándose a este noble oficio, el cual desempeña con gusto.

El hombre de 83 años dice que todos los días sale de su casa, ubicada en la colonia Pensiones, a las 8:00 de la mañana a recorrer las colonias cercanas, para concluir su jornada laboral a las 2:00 de la tarde. Al menos los días lunes pasa por la Alcalá Martín.

Aunque su jornada laboral termina a las 2:00 de la tarde, en su domicilio suele recibir trabajos extras. “Llegan como a las 5 (de la tarde). Allá estoy, sentadito y esperando y aunque la gente me pide disculpas, yo les digo que no hay nada que disculpar”, dijo.

Don José, aunque no lo dice tal cual, sabe que ya no quedan muchos afiladores de cuchillos en Mérida. “Tampoco ya no hay peluqueros como antes que sólo usaban navaja. Ya no hay”, menciona antes de irse en su triciclo bajo el sol de mediodía.

Fotos: Leandro Chacón

