Doctores desfasados para diagnosticar

Médicos generales, e incluso especialistas, no se han actualizado y representan un riesgo para los pacientes

Los médicos generales en Yucatán han sido rebasados casi en lo general a la hora de realizar diagnósticos, debido a su falta de actualización o desidia para adaptarse a los nuevos tiempos, por lo que los usuarios de hospitales y consultorios, tanto particulares como públicos, ahora prefieren ahorrarse el trato con ellos y consultan directamente con especialistas. La presidenta del Colegio de Médicos Generales de Yucatán A.C., María Paula Borges Vargas, indicó es imperativo que el médico general recupere el lugar en el que inspiraba respeto y confianza hacia los pacientes. ‘Todo eso se perdió por irresponsabilidad nuestra, ya que no los colegas no actualizan sus conocimientos y prefieren quedarse en sus consultorios’, explicó. Entrevistada con motivo del XXII Congreso de Médicos Generales y Familiares, que del 21 al 23 de septiembre se inicia en el Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE), la experta recordó que el médico general permite el diagnóstico a tiempo de la enfermedad, además de proporcionar atención de primer nivel para que no repercuta en la economía y salud del paciente. ‘El médico general ve todo, está especializado en todas las enfermedades. Nosotros tenemos que aprender a ver, diagnosticar y tratar, ayudar al paciente para que recurra al siguiente nivel: el especialista’, comentó.Recalcó la gran importancia de que los médicos generales dominen diferentes áreas, porque tiene un panorama y preparación amplia, ya que son la primera línea de atención y de ellos depende que una vida pueda salvarse’, señaló. ‘Si nosotros no hacemos bien nuestro trabajo, es cuando el paciente empieza a ir de médico en médico. O no sabe con qué especialista debe ser tratado’, comentó. ‘El médico general, con el 80 por ciento de los conocimientos, debe tener la capacidad para dar una buena atención al paciente, al que debe ahorrar visitar a especialistas’, dijo. Por último, destacó que el congreso incluye 14 conferencias y dos talleres. Los temas principales son la diabetes y enfermedades emergentes como el virus Mayaro (fiebre y síntomas muy similares al dengue, se transmite mediante picadura de mosquitos) y la fiebre amarilla.En los últimos días ocurrieron dos casos que levantaron fuertes críticas de la opinión pública. Ambos en un hospital particular. El primero, aunque menos publicitado, el de una persona que entró por una cirugía aparentemente sin problemas mayores y falleció por presunta negligencia médica. Incluso, un galeno que atendió a ese paciente fue detenido y consignado. Salió poco después de depositar una fianza. El segundo asunto es el de bebé Fabrizio, quien también ingresó por un tratamiento que no debía tener mayores consecuencias. Sin embargo días después, de manera sospechosa, el menor falleció y fue entregado a sus padres, quienes demandaron al hospital y a los profesionales de la salud, los cuales, después de ignorar dos citatorios, acudieron a la Fiscalía General del Estado, pero se reservaron el derecho de declarar. En los dos casos se acusa impericia, negligencia y falta de capacitación de los médicos.2 casos de negligencia médica pendientes 1 orden de aprehensión cumplida 80% de conocimiento de enfermedades debe tener el médico general 14 conferencias y dos talleres incluye el congreso‘Todo eso se perdió por irresponsabilidad nuestra, ya que no los colegas no actualizan sus conocimientos y prefieren quedarse en sus consultorios’, Dra. María Paula Borges Vargas. Presidenta del Colegio de Médicos Generales de Yucatán A.C.