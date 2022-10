Doble discurso de Raúl Paz, genera discrepancias en Morena

La llegada del Senador, Raúl Paz Alonzo a las filas morenistas ha generado discrepancias entre los lideres de grupos, quienes por un lado unos buscan ser candidatos a la gubernatura de Yucatán y por otro, mantienen posibles rencillas políticas con el ex panista, que se integró a Morena previo a la discusión de la reforma constitucional que prorrogó al 2028 la autorización para que las fuerzas armadas sigan colaborando en materia de seguridad pública.

Cabe recordar que semanas previas a su cambió de bandera política, Paz Alonzo fue un fuerte critico contra las propuestas del presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador, entre ellas, la llamada “militarización del país”, al cual el hoy morenista escribía a través de redes textos como “por el bien de México no a la militarización de la Guardia Nacional”.

Posteriormente a su adhesión a la guinda, el legislador de la cámara alta quien es conocido por gastar en espectaculares dando a conocer su rostro, previamente con el blanquiazul, hoy inició el mismo método, pero con austeridad, con el mensaje “somos más los que queremos Paz”.

A pesar del “resbalón”, que ha exhibido al senador sobre su doble discurso, afirmó que el llegó a Morena Yucatán para “sumar, consolidar el movimiento, a poder generar políticas públicas donde primero estén los que menos tienen, eso me mueve”, dijo.

Solo es recordar la historia de la vida pública de Yucatán, que nos lleva al 2018 cuando fue señalado como quien habría sido el causante de la salida del delegado de la Secretaría de Bienestar en Yucatán, Joaquín Huacho Díaz Mena de las filas del blanquiazul y hoy, el destino los vuelve a cruzar en las celebraciones, las estrategias y los acuerdos del partido de la “Cuarta Transformación”.

Después de pedir la opinión de quienes encabezan las preferencias dentro de Morena para encabezar las elecciones del 2024, Verónica Camino Farjat y Rogerio Castro Vazquez, son ellos quienes han dado principalmente la bienvenida al ex panista, mientras que el único que no ha querido decir nada a favor o en contra es Joaquín Díaz Mena.

“Pondré mi talento hoy de Yucatán y del movimiento”, indicó el senador durante entrevista, a donde se le cuestionó sobre el desencuentro que ha mantenido por cuatro años con su ex hermano blanquiazul, con el que el destino vuelve a cruzar posibles intereses, pero ahora dentro del guinda.

“Yo no tomo personal nada, hoy por hoy con todos los actores de Yucatán y de México, he buscado a todos y hablaré con todos, esa es parte de mi tarea también, estoy consciente del tiempo y las circunstancias y soy comprensivo también”, destacó.

“La verdad él sabe perfectamente que conmigo no tuvo ningún desencuentro, pero bueno entiendo la narrativa publica y en ese sentido la respeto”, añadió.

Por último, el legislador “hemos tenido conversaciones y entiendo que no hemos congeniado en las agendas, no soy yo el que debe contar las cosas que no me compete a mí, pero el sabe perfectamente que no tuve nada que ver en eso”, finalizó el senador,