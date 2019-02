División territorial ocasiona problemas entre Mérida y Kanasín

Habitantes de las colonias Leona Vicario, San Antonio Kaua, Plan de Ayala Sur y otras más, se quejaron de pagar el impuesto predial y uso de suelo a un municipio al cual no pertenecen, según ellos, debido a que están asentados en otro.



Por lo anterior, los colonos de la colonia Plan de Ayala Sur manifestaron su descontento en contra del Ayuntamiento de Kanasín y de su alcalde, William Pérez, por el cobro excesivo por concepto de uso de suelo, cuando pertenecen a Mérida.



Los quejosos aseguraron que la colonia donde viven pertenece a la capital yucateca, sin embargo, desconocen el por qué deben realizar sus pagos catastrales y demás en el municipio de Kanasín, cuando es la administración de Mérida la que les proporciona todos los servicios públicos como agua, infraestructura eléctrica y demás.



Indicaron que cuando se quema un foco del alumbrado público o se reporta un bache, los que acuden al llamado ciudadano son los trabajadores del municipio de Mérida y no los de Kanasín, lo cual ha generado desconcierto entre la población del por qué este tipo de acciones.



En la colonia Leona Vicario de Kanasín las quejas son porque pagan uso de suelo en Kanasín, mientras que el predial va a la arcas municipales de Mérida, y cuando van a reportar algún desperfecto en el servicio público, la administración meridana le “tira la bolita” a los de Kanasín, según quejosos.



En otro caso particular como es el de San Camilo, se quejaron de que una calle no recibe el mantenimiento de ninguno de los dos municipios porque queda justo en la división de un municipio y otro, por lo que no saben a quién acudir a reportar sus quejas ciudadanas, ya que hay colonias en Mérida que pagan impuestos en Kanasín y viceversa.



Sobre el tema, los anteriores alcaldes de Mérida han argumentado que no pueden dar mantenimiento a esa calle porque los recursos federales no los pueden justificar. Lo mismo han argumentado los alcaldes de Kanasín y lo peor del caso, han dicho, es que si dan mantenimiento a la otra mitad de la calle pueden ser sancionados por las autoridades federales, motivo por el cual no han hecho nada en beneficio de la ciudadanía.