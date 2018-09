Disminuye venta de pulpo en mercado de Mérida

Las ganancias por la venta de pulpo en el área de pescados y mariscos del mercado del centro de Mérida, Lucas de Gálvez, han disminuido a pesar de que desde el pasado mes de agosto se levantó la veda, aseguraron locatarios del este centro de abastecimiento.

“El pulpo ya no es producto para la nación, todo se va para el extranjero, lo que no clasifican para no ser exportado se queda para nosotros. Está baja la venta, hasta en un 50%; en vacaciones subió un poco la venta de pescado, y el pulpo lo quiere comprar la gente, pero está muy caro”, explicó Josué Acosta, locatario de este mercado de Mérida.

Actualmente el kilo de pulpo crudo tiene un costo en el mercado Lucas de Gálvez de 160 pesos, por lo que no aumentado (su precio congelado hasta antes de agosto era mismo), y a pesar de estar fresco la gente prefiere otro tipo de especies.

“Cuando compramos en la congeladora estaba a 160 pesos, y ahora fresco se mantiene igual, nosotros esperábamos que baje un poco más para poder comercializarlo más económico y ganar un poco más, pero realmente no le quieren bajar el precio. A la semana vendía 100 kilos de pulpo ahora nada más vendo 50. Cuando no era temporada de pulpo, el que tenía lo podía vender, ahora todos tienen en el mercado el pulpo y la gente pues va donde quiera ir, pero el precio no varía”, comentó.

Asimismo, explicó que los supermercados no incurren en una venta desleal. “La verdad es que hace poco fui a un súper y vi el pulpo en $189, y hasta en $250 en otros súper, y son congelados”.

Por otra parte, el locatario entrevistado, subrayó que el producto que les llega es fresco y proveniente de Sisal, Celestún y Progreso. “La gente quiere comprar el pulpo y preguntan por el precio y si pensaban en dos kilos, sólo se llevan uno”, dijo.

De igual forma, el entrevistado fue cuestionado sobre el apoyo de las autoridades, y comentó: “Ya lo necesitamos, estamos en planes para un futuro nos dijeron, pero el futuro no llega. Si nos dicen que sí pero no nos dicen cuándo. Antes de que termine anterior administración había planes”.

Agregó que hace casi 20 años el ayuntamiento tenía designado a 30 trabajadores para la limpieza.

_Eduardo Uc