Discriminar a las mamás por dar 'chuchú' en Yucatán será sancionado

Una mujer que fue discriminada por dar ‘chuchú’ en un restaurante al norte de la ciudad de Mérida, empleados del lugar la corrieron señalando que no podía amantar a un bebé ahí, pues supuestamente otro cliente se había quejado.

“Estaba comiendo en un restaurante del norte de Mérida, a mi bebé le dio hambre, le di chuchú, a los dos o tres minutos llega un mesero y me dice si por favor me puedo retirar o le puedo dejar de dar el pecho a mi hijo porque habían unas personas que estaban incómodas, yo me negué porque mi bebé tenía hambre como cualquiera”.

Para meseros y algunos comensales darle pecho a su bebé era un acto obsceno.

Aurora, asistió hoy al Congreso del Estado y celebró la aprobación de una reforma de ley que protege este acto natural de dar pecho en cualquier lugar.

Después de ser discriminada en el restaurante de Mérida, la mujer consideró que la iniciativa aprobada este en el Congreso del Estado para que puedan dar chuchú en cualquier lugar sin ser molestadas, es un gran logro para evitar cualquier acto de discriminación para mujeres en estado de lactancia.

Activistas promueven la lactancia con el movimiento “Todas por la Chuchú”, este grupo de mujeres impulsaron la iniciativa que protege a la mujer lactante, para poderlo amamantar de manera libre en cualquier lugar y a cualquier hora.

Cabe mencionar que una representante de una comisión que defiende la igualdad d genero señalo que, el tener que legislar para que una mujer pueda alimentar a su hijo sin ser molestada es una muestra de la sociedad “retrógrada” que hay en Yucatán.

Movimiento en Yucatán “Todas por la Chuchú”

El dictamen que fue aprobado por unanimidad en sesión ordinaria, impulsado por la diputada Karla Franco Blanco, avalado la semana pasada en la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local, cuya presidenta Romero Bastarrachea, lamentó que existan prácticas discriminatorias para madres que solo pretenden a dar de comer a sus hijos.

En Mérida varias veces han sido retiradas de algunos lugares públicos por darle chuhcú a sus bebés, lo que representa una violación a los derechos tanto del menor como de la madre.