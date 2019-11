Discos clásicos de rock lanzados en noviembre serán analizados en la radio de Yucatán

La transmisión simultánea será compartida por 69 Opichén Radio de Yucatán, así como por Radio Kaos Rock (CDMX y Guadalajara) y Mal de Orines Radio (Zacatecas).

El mes de noviembre fueron lanzados algunos de los más importantes álbumes clásicos de Rock que aprecieron en este mes de noviembre a lo largo de los años. Se trata de discos que han superado la prueba del tiempo, trascendiendo para impactar a las nuevas generaciones ya que todos, en mayor o menor medida, incluyen temas fabulosos que siguen capturando el gusto de las masas.

Entre los discos que serán analizados está “Mob Rules” de Black Sabbath, lanzado el 4 de noviembre de 1981, con Martin Birch a cargo de la producción de este que fue el segundo álbum que contó con Ronnie James Dio como cantante y letrista principal. Bill Ward ya no participó y su lugar fue ocupado por Vinnie Appice, quien estuvo presente en las sesiones realizadas en los estudios Record Plant de Los Angeles. Sin alcanzar el mismo nivel que el disco anterior ‘Heaven And Hell’, consiguió convertirse en un trabajo muy digno que contó con fabulosos temas que se siguen escuchando vigentes.

También se escuchará varios temas del ‘Diary Of A Madman’ de Ozzy Osbourne, lanzado el 7 de noviembre de 1981. Grabado de febrero a marzo de ese año en los Ridge Farm Studios del Reino Unido, con Ozzy en la voz, Randy Rhoads en guitarra, Bob Daisley en bajo, Lee Kerslake en batería y Johnny Cook en teclados, este álbum producido por Max Norman contó con muy buenas canciones, sobresaliendo el tema que da título al álbum, junto con ‘Over the Mountain’, ‘Fly High Again’ y ‘Tonight’. Sigue siendo uno de los trabajos más recordados y queridos por los incondicionales fans de Ozzy.

No podían faltar canciones del álbum ‘Led Zeppelin IV’, lanzado el 8 de noviembre de 1971. Una obra maestra que encumbró al ‘Dirigible Metálico’ en la cima de la popularidad en aquella década. Grabado entre noviembre de 1970 y enero de 1971, utilizando la Unidad Móvil de los Rolling Stones en Headley Grange, más sesiones adicionales en East Hampshire y los Island Studios de Londres, este es un disco que nadie debe dejar de escuchar, pues contiene ocho auténticas joyas musicales creadas por Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham, con una impecable producción de Jimmy. Destacada la participación de la cantante Sandy Denny, que compartió voces con Plant en la sublime ‘The Battle of Evermore’. Ah, cierto: aquí viene ‘Stairway To Heaven’.

Los amantes del metal quedarán satisfechos pues se programarán algunos temas del ‘Youthanasia’ de Megadeth, lanzado el 1 de noviembre de 1994. Grabado a mediados de 1994 en Phoenix, Arizona, este sexto álbum de estudio resultó uno de los más consistentes en la trayectoria de esta banda que evolucionaba del thrash hacia un hard rockmás melódico. Los conflictos internos trajeron una mayor apertura de parte de Dave Mustaine y por ello es un disco realizado con mayor participación de los integrantes Marty Friedman, Nick Menza y David Ellefson. Vendió un millón de copias en los Estados Unidos, llegando al número 4 en la Lista de Billboard, y entró al Top Ten del Reino Unido.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

En este programa producido por Rigel “Kaskep” Solís, también serán incluidas canciones de los discos “Train Of Thougth” de Dream Theater, de dos álbumes de Kiss, el “Rock and Roll Over” y “The Elder”, del “Fly to the Rainbow” de los Scorpions y del “Sheer Heart Attack” del grupo Queen.

Ricardo D. Pat