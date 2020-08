Discapacitados “invisibles” para autoridades de IIPEDEY

Sin que se tenga un universo preciso del número de discapacitados en la entidad por edad, género y tipo de discapacidad ya que los datos son de hace una década, el Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IIPEDEY), a cargo de María Teresa Vázquez Baqueiro, desde el año pasado recibe un oneroso presupuesto que para este 2020 representan 6 millones, 891 mil 594 pesos, mismo que se diluye en la alta burocracia.

Esa cantidad para atender a más de 101 mil discapacitados en la entidad sería escasa si en realidad se destinarán íntegramente a esa labor; sin embargo, los mismos afectados señalan que se encuentran en el abandono, sin que nadie los apoye y menos les ayude a su rehabilitación, pues si tienen suerte únicamente tienen dinero para sus gastos alimenticios, ya no en medicinas, aunado a la dispersión poblacional en donde viven, además de las barreras del lenguaje, ya que muchos no hablan español, lo que ancestralmente es motivo de abusos, desdén y olvido por todos los gobernantes.

Cuestionan nombramiento

Y es que desde el nombramiento de su titular se consideró por los mismos discapacitados como una cuota política del gobernador Mauricio Vila Dosal al Colegio de Abogados de Yucatán, donde Vázquez Baqueiro, hasta antes de su designación ocupaba la vicepresidencia de ese organismo.

Conforme a una resolución de la Plataforma de Transparencia, folio 1033220, en poder de La Verdad, este organismo dijo que conforme “a una búsqueda exhaustiva no se pudieron encontrar en los archivos de esa dependencia tanto físicos como electrónicos que conforman el Departamento de Administración, no se encontró la información solicitada debido a que esta unidad administrativa, no ha recibido, ni realizado, ni tramitado, la información solicitada”, esto es en relación a los datos básicos solicitados antes mencionados.

No hay inclusión

Cabe mencionar que en octubre de hace casi dos años, luego del anuncio que realizó el propio Mauricio Vila Dosal sobre la creación el Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al designar a Vázquez Baqueiro como su titular, surgieron las primeras protestas por parte de la comunidad de Sordos en la entidad.

En mensajes en redes sociales, sostuvieron que la Titular no padece ninguna discapacidad, lo que le impide ocupar la Dirección.

Conforme a sus argumentos se violó lo que establece la Convención Internacional de los Derechos para las Personas con Discapacidad, además de que como en tiempos del otro panista Vicente Fox, se les denominó personas con capacidades diferentes para no discriminarlos.

Oídos sordos

Y es que la integrante de esta comunidad, Cristina Rojas Cruz expuso textualmente al lanzar un llamado de auxilio: “le molesto para solicitarle un favor que nos apoye para dar a conocer una inconformidad en la que el gobernador le ofrece a una persona con discapacidad una dirección de deportes y una Lic. de la Codehy en grupos de la tercera edad, le ofrece el área de discapacidad”.

Recalcó que conforme a dicha Convención la creación de los institutos estatales para personas con discapacidad debe de contemplar directivos con perfil profesional con discapacidad para asumir los puestos “nada de nosotros sin nosotros”, es su lema.

“Ante esto como organismos de la sociedad civil que somos le pedimos al Sr Gobernador Mauricio Vila Dosal, tomar en cuenta nuestra ley y se reconsidere haciendo los cambios directivos del Director”.

Para lo cual propusieron a René Ledesma a la Dirección del Instituto Discapacidad (Representante en Yucatán en el campamento de Liderazgo político del fondo de población de las Naciones Unidas UNFPA-ONU y la Lic. Marie Teresa Vázquez al departamento de Deportes y Adulto Mayor”.

“Respetamos nuestra convicción de los Derechos de las personas con discapacidad y vivamos una vida digna sin límite de oportunidades”, concluyó.

Burocracia, gran obstáculo

Sin embargo, no hubo respuesta ni tampoco honestidad, como se señaló en la Plataforma de Transparencia sobre todo en el numeral 18 en donde al preguntarse: ¿Cuenta con algún protocolo para la correcta atención de las personas de conformidad a la legislación nacional e internacional?

Se contestó que: “Todas las acciones están apegadas a la normatividad internacional, federal, estatal de los derechos de las personas con Discapacidad”, lo que se contradice con lo que afirman los miembros de la comunidad sorda anteriormente expuesto en donde se especifica que conforme a dichos dictados internacionales de las Naciones Unidas, se debió de tomar en cuenta a un discapacitado o discapacitada para estar al frente de ese instituto.

Cifras obsoletas

Conforme dicho documento, existen en la entidad 101 mil 147 discapacitados, distribuidos en los 106 municipios de la entidad, sobresaliendo la capital Mérida, donde existen 37 mil 547; en Motul 2006, Peto 1 mil 400, Progreso 2 mil 800, entre otros y en donde sobresale que en municipios alejados como aledaños a la capital, de acuerdo a testimonios, se las tienen que arreglar prácticamente solos ya que los familiares no cuentan con recursos suficientes para su atención y en dado caso rehabilitación.

Cabe precisar que el mismo IIPEDEY lo reconoce que los datos arriba señalados corresponden al Censo de Población y Vivienda del INEGI (Instituto Nacional de Geografía y Estadística), de hace diez años; es decir, durante una década las mismas autoridades no pudieron llevar un censo estatal de los discapacitados, lo que quiere decir que tampoco se les atendió, ya que se tendría una contabilización de sus expedientes.

Sin embargo, conforme a las cifras del INEGI de 2010, en cuanto a discapacidad 57 mil 815 tienen dificultad motriz para moverse; 27 mil 793 tiene limitaciones de la vista; 10 mil 874 limitaciones para oír; 10 mil 35 limitaciones mentales y 5 mil 246 tienen limitaciones para poner atención o aprender.

Estadísticas del total de población en la entidad precisaron que existe un 6.9% de discapacitados de sexo masculino; en tanto que en relación a las mujeres representan un 7.3%, conforme a la Encuesta Nacional Demográfica Dinámica de 2018.

Asimismo en cuanto el rango de edades niños de cero a 14 años representa el 6.1% del universo de personas con capacidades diferentes; jóvenes de 15 a 29 años son el 5.7; adultos de 30 a 59 años 30.95 en tanto que adultos mayores de 60 años o más representan el 57.3%, conforme a la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 2014 del INEGI, lo cual lo reconoció nuevamente el mismo IIPEDEY.

Los datos

57, 815

Dificultad motriz

27, 793

Limitaciones visuales

10, 874

Limitaciones auditivas

10, 035

Limitaciones mentales

5, 246

Limitaciones de aprendizaje