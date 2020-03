Director de la Típica Yukalpetén envía mensaje de solidaridad

Pedro Carlos Herrera, director de la Orquesta Típica Yukalpetén, platicó en exclusiva con La Verdad Noticias sobre las actividades pospuestas ante la contingencia por el Covid-19 en Mérida y todo el estado, compartiendo también un mensaje de ánimo a los yucatecos.

Eres una persona querida y respetada en Yucatán ¿Qué sentimientos te despierta esto?

Simplemente mucho agradecimiento. Siempre he deseado poder hacer del mundo un lugar un poco mejor que cuando llegué, sea con mi música, con la convivencia cariñosa, con una simple broma, etcétera. Estamos de paso en este mundo y, si no servimos para servir, ¿para qué servimos?

Pedro Carlos Herrera envía un abrazo gigantesco a todos los yucatecos, deseando que pronto todos podamos retornar a la normalidad.

¿La inspiración se trunca en este tipo de situaciones o navega en otro tipo de mares?

Yo pienso que en este tipo de situaciones la que reaparece es precisamente la inspiración. En la vida diaria lo que domina es el método pero ahora, con tanto tiempo libre, te puedes reencontrar con tus motivaciones originales y con aquello que te hizo enamorarte de la vida y el oficio.

¿Qué actividades quedaron en suspenso ante esta contingencia?

Se pospuso un concierto importante con varios invitados internacionales. También se pospuso un concierto Homenaje a tu servidor, organizado por el Maestro Russell Montañez. Este concierto contiene música de mi autoría arreglada para la Orquesta de Cámara del Ayuntamiento de Mérida.

¿Quienes más participarán en este evento?

Entre otros invitados está el coro Voces Claras, recién llegado de Ecuador y dirigido por la maestra Margarita Jiménez.

Conciertos pospuestos ante el Covid-19

¿Qué otras actividades debiste posponer?

Del mismo modo, se pospusieron conciertos de la Orquesta Típica Yukalpetén, la grabación de un disco, varios arreglos y trabajos en colaboración con otros directores, como la musicalización de una producción con Erika Torres, directora y coreógrafa yucateca, reconocida internacionalmente.

¿Disfrutas esta parte de tu oficio con la Típica?

Bueno, para mí siempre es prioridad seguir afinando los procesos musicales de la orquesta que tengo el honor de dirigir así que este tiempo me da oportunidad de meditar los movimientos próximos. Estoy muy agradecido tanto con el gobierno del estado, como con la Secretaría de la Cultura y las Artes por la confianza depositada en mí.

Pedro Carlos Herrera, director de la Orquesta Típica Yukalpetén, reconoce que sigue escuchando rock. “Nadie puede dejar de ser nunca quién es, la música que te ha acompañado toda tu vida se convierte en parte de tu identidad. Creo que el rock me acompañará toda la vida”, asegura.

¿Cual consideras ha sido tu mayor contribución a Yucatán?

El tiempo lo dirá. Mientras tanto intento hacer todo lo que hago lo mejor posible. Empezando por agradecer el haber nacido en una tierra que es sensible a las expresiones artísticas, área en la que me he desarrollado. La música que he compuesto o arreglado, sea para teatro, para la Orquesta Típica o para innumerables artistas y amigos, siempre la he hecho con el deseo de compartir belleza.

¿Que le dices a tu amada gente de nuestro estado en estos complicados momentos?

Que en toda situación siempre hay una oportunidad encerrada, depende de nosotros el aprovecharla. Este es un momento maravilloso para volver a estudiar los libros y métodos que con emoción compramos y que nos esperan desde hace años. También nos da la oportunidad de hacer un alto en el exceso de actividad para poder disfrutar de la familia y así, retribuirles el tiempo que muchas veces hemos sacrificado por el trabajo.

¿Qué implica ser hijo de don Wilberth Herrera?

Mi padre pudo incidir para bien en la identidad de Yucatán; su trabajo fue reconocido a nivel nacional al recibir el premio más importante que da el arte en este país: el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Además de él, en Yucatán, únicamente lo ha recibido nuestra amada Orquesta Típica Yukalpetén, así que imagínate, mi responsabilidad y compromiso con el arte en Yucatán es doble: lograr ser digno heredero del ejemplo de mi padre y contribuir, con mis arreglos y Dirección de la OTY, al patrimonio musical yucateco.

