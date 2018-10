Diputados en Yucatán solicitan más de 300 mdp para gastar en el 2019

Un monto estimado en 351 millones 763 mil 680 pesos, de los cuales, 205 son para el Congreso del Estado, 22 millones 350 mil 732 para la Unidad de Vigilancia y Evaluación de la Asey; así como 124 millones 403 mil 383 para la Asey fueron solicitados por los diputados de la actual XLII legislatura de la Cámara de Diputados de Yucatán.

La cifra proyectada ha confrontado a varios de los miembros de la actual legislatura, en especial a los que integran a la bancada de Morena quienes quieren austeridad en lo general y bonanza en lo particular al votar en contra del presupuesto de 205 millones, pero aprobar que a su bancada le fuera incrementados los recursos que recibirá el próximo año, pasando de 5 millones de pesos a 17 millones 898 mil.

“Si son tan austeros que renuncien a esa participación que es el triple de lo que recibieron el año pasado, Morena votó a favor de triplicar su presupuesto que salen de los impuestos y les cuesta a los ciudadanos, para producir políticos que no han hecho iniciativas en lo que va de esta legislatura, eso es incongruencia”, fustigó Milagros Bastarrachea, diputada de Movimiento Ciudadano.

Rosa Díaz Lizama del PAN, calificó al proyecto presupuestal como una “cartita de buenas intenciones". “Este será un año atípico, hasta el primero de diciembre el nuevo Gobierno Federal presentará su proyecto presupuestal al Congreso de la Unión y tendremos que esperar como Estado a que esto se apruebe, para saber cuánto recibirá Yucatán y cuánto se tendrá que gastar”, aseveró.

Asey carga burocrática

Sobre el proyecto presupuestal del Legislativo, Miguel Candila Noh, líder de la bancada de Morena justificó que la negativa del voto de su fracción se debió a que no se les entregó documentación alguna para su análisis y discusión, ya que solamente se expuso el tema de manera verbal.

“El recurso se destinará para cubrir más gasto burocrático, como por ejemplo en el caso de la ASEY y la Unidad de Vigilancia y Evaluación, los cuales la gran mayoría serán para mantener con recursos públicos a una plantilla de más de 70 personas”,

Para la Auditoria Superior del Estado (Asey) es 124 millones 403 mil pesos, para la Unidad de Evaluación que se creó a finales de la legislatura pasada, son 22 millones 350 mil pesos y como Congreso del estado se está planteando 205 millones de pesos, defendió el diputado priista Felipe Cervera Hernández y presidenta de la Junta de Gobierno.

El principal incremento en la Asey es en el número de personal y en la nivelación de salarios para quienes realizan las auditorias y la certeza de un presupuesto para todo el año.

“La Auditoria Superior del Estado contrata personal de manera temporal, únicamente en los periodos de febrero a septiembre, que es cuando se realizan las auditorias; en febrero tienen que emitir convocatorias, contratan personal, hay que capacitarlos y a mediados de octubre tienen que despedir gente porque no tienen para cubrir los salarios del personal, por eso lo que se está pidiendo es que haya personal permanente y blindarlos ante cualquier acto de posible corrupción”, dijo.

Indicó que no necesariamente se tiene que crecer en la plantilla que plantea la Asey, pero sí hay que fortalecerla.

La Asey tuvo varias reformas a la ley en el combate a la Corrupción, y de Transparencia, lo que le significa que tiene nuevas responsabilidades que antes no se cumplían, y tampoco se cumplen ahora porque necesita más personal.

No se puede auditor a obras públicas si la Asey no cuenta con ingenieros que las auditen; no se puede auditar los 106 municipios auditores, más las diferentes instituciones públicas que requieren, sino se cuenta con el personal para hacerlo.

Para enviar los exhortos a los 105 municipios o cualquier otro organismo, el personal de la ASEY debe pedir el favor a la Policía Estatal para que los repartan en su ruta de trabajo, ya que el organismo auditor no tiene ni automóviles.

“Es absurdo no tener las herramientas de trabajar y por eso se tienen que resolver advirtió el legislador tricolor al tiempo de mencionar “que si hay denuncias, pero que este es el primer periodo en el que estarán emitiendo sus resoluciones; el año pasado ya estaba avanzado el proceso de auditar a los diferentes entes, así que la efectividad o no de esta misma la estaremos viendo en este final del periodo”, dijo.

Desaparecer organismos

La austeridad no es solo recortar por recortar gastos, sino dotar de las herramientas para que haga el trabajo, o en su caso, “cambiar la ley y desaparecer organismos que han sido creados después de la lucha de los mexicanos por tener mayor rendición de cuentas, entonces sería dar pasos para atrás”, advirtió Felipe Cervera Hernández.

Expresó que por primera vez los diputados no tendrán seguro de gastos médicos, ni de celulares, vehículos, ni aumento de salario.